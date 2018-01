Riesenkrake nimmt Kopf einer Taucherin in Besitz

screenshot: cdngreenwaterdiver

Krake nimmt menschlichen Kopf in Besitz

Fällt der Begriff "Riesenkrake", denkt man häufig an Ungeheuer, die in früheren Jahrhunderten ganze Galeeren unter Wasser gezogen haben sollen. Der reale Riesenkrake erreicht freilich nicht diese Dimensionen, auf dem Kopf sitzen muss man ihn aber trotzdem nicht unbedingt haben. Einer Taucherin ist aber genau das in den Gewässern vor Port Hardy auf Vancouver Island passiert.

Die Taucherin mit Namen Shannon "Shaz" Kozak war mit zwei Kollegen vor Dillon Rock unterwegs, als sie ein durchaus Ehrfurcht gebietendes Exemplar eines Pazifischen Riesenkraken (Enteroctopus dofleini) entdeckte. Nach einer zunächst schüchternen Kontaktaufnahme zwischen Mensch und Weichtier, entschied sich der Oktopus von mehreren Metern Spannweite für eine Naherkundung der Ruhestörerin. Die Begegnung, die von den Tauchern bereits 2011 auf Video festgehalten worden war, aber erst vor kurzem veröffentlicht wurde, verlief letztlich für beide Seiten ohne Blessuren: Einem ihrer Tauchkollegen gelang es, das Tier wieder behutsam von Shaz' Kopf zu lösen.