Firefox 58: Mozilla verspricht beschleunigtes Surferlebnis

Neuer Compiler soll Aufbau von Webseiten weiter beschleunigen

Mit Firefox 57, vulgo "Quantum", hat Mozillas Webbrowser einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Startzeit und Performance wurden maßgeblich gesteigert, während der Ressourcenverbrauch merkbar reduziert wurde. Entsprechend positives Feedback erhielt die aktuelle Version des Surftools auch.

Nun steht Firefox 58 vor der Veröffentlichung. Und abermals versprechen die Entwickler einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub, schreibt ZDNet.

Compiler beherrscht Frühstart

Genau genommen soll ein verbesserter Compiler, also jener Programmteil, der den Code von Webseiten in grafische Darstellung übersetzt, die Anzeige von Inhalten um das bis zu 15-Fache beschleunigen. Er kann, so Mozilla, auf Desktop-Systemen zwischen 30 und 60 Megabyte an Daten pro Sekunde verarbeiten.

Ein Feature namens "Streaming Compilation" ermöglicht es, bereits mit der Verarbeitung des Codes von Webseiten zu beginnen, bevor dieser vollständig heruntergeladen ist. Dazu muss die jeweilige Seite allerdings auch die Webassembly-Technologie unterstützen. Auch der alte Compiler ist weiter an Bord, da er für Optimierungen beim Laden anderer Seitenbestandteile sorgt. Mozilla verspricht dementsprechend "das Beste beider Welten".

Firefox 58 befindet sich aktuell noch in der Betaphase. Experimentierfreudige Nutzer können die Vorversion ausprobieren. Die finale Ausgabe soll kommende Woche, am 23. Jänner, erscheinen. (red, 19.01.2017)