70 Prozent der Tickets für Pyeongchang verkauft

Knapp 745.000 Eintrittskarten weg, Ski alpin, Short Track und Bob am Beliebsten

Pyeongchang – Drei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) sind knapp 70 Prozent der Eintrittskarten abgesetzt. Das gab das Organisationskomitee der Spiele in Südkorea am Freitag bekannt. Demnach sind bisher 744.822 Tickets (69,7 Prozent) verkauft, geplant ist die Vergabe von 1,068 Mio. Ticket.

Im Ski alpin (82,3 Prozent), Short Track (81,8) und Bob (80,3) liegt der Ticketverkauf am besten im Plan, in absoluten Zahlen führt Eishockey (170.796) vor Curling (75.657) und Eiskunstlauf (60.762). Die geringste Nachfrage herrscht für die Bewerbe der nordischen Kombination (9.557) und von Skeleton (10.762). (APA, 19.1.2018)