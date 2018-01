Eislaufschuherzeuger Wifa nach Konkurs wieder auf den Beinen

Das Geschäft läuft wieder, berichtet Geschäftsführer Greiner. die Kapitalsituation habe sich stabilisiert

Wien – Im September 2016 war der Wiener Traditionsbetrieb Schuhfabrik Franz Wittmann & Co, Hersteller der Eislaufschuhe Wifa, in Konkurs geschlittert. Nach dem Einstieg eines Investors vor knapp einem Jahr konnte das Insolvenzverfahren mit einer Quote von 50 Prozent beendet werden – und nun geht es bei dem Unternehmen wieder bergauf, berichtet der ORF.

"Das Geschäft in Westeuropa läuft sehr gut", wird Geschäftsführer Günter Greiner zitiert, "vor allem auch hier in Wien." Besonders der Wiener Eistraum habe das Geschäft wieder ins Laufen gebracht, da eine große Menge an Schuhen für den Verleih gekauft worden sei. "Das ist natürlich wichtig, weil die Kunden dann den Unterschied zwischen guten Schuhen und irgendwelchen Billigprodukten, in denen man keinen Halt hat, sehen."

Auch am Hauptabsatzmarkt Russland, wo die Situation noch immer schwierig sei, erwartet er heuer Besserung: "Es ist ein großer Bedarf da, wir werden deshalb auch außerhalb der Saison weiter produzieren, damit wir diese Nachfrage befriedigen können." Die Sanktionen gegen Russland und der Verfall des Rubels hatten 2016 zu der Insolvenz der Firma beigetragen.

Nun berichtet Greiner von einer stabilisierten Kapitalsituation des Unternehmens, das im Jahr 1920 gegründet wurde. Zunächst ist der Betrieb mit Straßenschuhen sowie Militärstiefeln groß geworden. Seit 1963 werden dort Eislaufschuhe erzeugt. (red, 19.1.2018)