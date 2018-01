FC Barcelona kämpft um Wiedergutmachung für Cup-Schlappe

Katalanen bei Betis Sevilla zu Gast – Atletico und Real vor Pflichtsiegen

Madrid – Vor dem Auswärtsspiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Sonntag gegen Betis Sevilla hat der FC Barcelona das Ende einer Erfolgsserie zu verdauen. Das 0:1 im Hinspiel des Cup-Viertelfinales am Mittwoch bei Espanyol Barcelona bedeutete für den Spitzenreiter die erste Schlappe nach 29 Pflichtspielen.

Laut Barca-Mittelfeldspieler Sergio Busquets ist nun in Andalusien Wiedergutmachung angesagt. "Irgendwann hat die erste Niederlage kommen müssen. Jetzt ist es wichtig, gleich die richtige Antwort zu geben", forderte der spanische Internationale.

Das könnte allerdings ein schwieriges Unterfangen werden. Betis schaffte zuletzt den Sprung auf Platz sieben, aus den jüngsten vier Partien schauten drei Siege heraus, darunter ein spektakuläres Auswärts-5:3 im Derby gegen den FC Sevilla.

Auf den neun Punkte hinter Barcelona liegenden Tabellenzweiten Atletico Madrid wartet bereits am Samstag ein Heimspiel gegen den Zehnten Girona. Vor der laut Papierform einfachsten Aufgabe steht Titelverteidiger Real Madrid, der am Sonntag den 18. Deportivo La Coruna empfängt.

Die Bilanz der viertplatzierten "Königlichen", denen nach Verlustpunkten gerechnet schon 16 Zähler auf Barca fehlen, steht bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen drei Runden. Am Donnerstag schaffte Real mit einer B-Mannschaft im Cup-Viertelfinal-Hinspiel ein 1:0 bei Leganes. (APA; 19.1.2018)