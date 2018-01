Ziegler/Kiefer beendeten EM auf Rang sieben

181,75 Punkte neue persönliche Bestleistung

Moskau – Die Olympia-Teilnehmer Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben bei der Eiskunstlauf-EM in Moskau im Paarlauf Rang sieben erreicht. Das Duo war schon nach dem Kurzprogramm auf Rang sieben gelegen und behauptete diesen Platz am Donnerstag in der Kür. Mit 181,75 Punkten stellten die 23-jährige Burgenländerin und ihr 27-jähriger Salzburger Partner eine neue persönliche Bestleistung (zuvor 180,60) auf.

Der Titel wenige Wochen vor Start der Olympischen Spiele in Pyeongchang ging an die russischen Titelverteidiger Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow (221,60) vor ihren Landsleuten Xenia Stolbowa/Fedor Klimow (211,01) und Natalja Sabijako/Alexander Enbert (210,18). Das französische Paar Vanessa James/Morgan Cipres (210,17) schrammte denkbar knapp am Podest vorbei. (APA, 18.1.2018)