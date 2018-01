TV- und Radiotipps für Freitag, 19. Jänner

Welfenklan, Fleischeslust, Dschungelcamp, Westsahara

konkret Was ist die Lösung für eine Kleidermottenplage? Natürlich noch mehr Insekten! Schlupfwespen als natürliche Feinde können eine Alternative zu chemischen Mitteln sein. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Neue Fleischeslust Mehr als die Hälfte der Metzgereibetriebe in Deutschland hat in den letzten zehn Jahren dichtgemacht. Junge Metzger wollen ihre Profession vor dem Aussterben retten: Mit Überzeugung, Leidenschaft und Respekt gegenüber Tieren soll der Coolnessfaktor ins Gewerbe zurückkehren. Bis 20.15, Arte

foto: kumpel & keule Junge Metzger wollen ihren Beruf wieder cool machen.

21.00 MAGAZIN

Makro: Konkurrenz über den Wolken Nach der Pleite von Air Berlin und der Insolvenz von Alitalia steht die Flugbranche vor einer Neuordnung. Insbesondere die deutsche Lufthansa dürfte von der Marktkonstellation profitieren. Unklar ist hingegen, wie es mit den ehemaligen Mitarbeitern von Air Berlin weitergeht. Bis 21.30, 3sat

21.15 DSCHUNGELCAMP

Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Insekten sind die Lebensmittel der Zukunft, sagen Forscher. Wie lange die Umstellung von mitteleuropäischer Ernährung auf das Superfood der Zukunft dauert, wollen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mittlerweile schon zum zwölften Mal herausfinden. Als Probanden für das Dschungelexperiment haben sich zwölf Personen mittleren Bekanntheitsgrades gemeldet. Bis 0.00, RTL

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Königliche Dynastien – Die Welfen Sie gelten als das älteste Fürstenhaus Europas, regierten über das britische Empire und das Königreich Hannover. Nach dem Ende ihrer glorreichen Zeit soll der abgedankte Fürst Ernst August noch gute Geschäfte mit den Nazis gemacht haben. Noch heute zählen die Welfen zu den reichsten Familien Deutschlands. Bis 23.35, ORF 2

foto: orf/zdf enterprises/oliver halmburger Der blinde König Georg V. (Matthias Beier, M.) führt seine Truppe in die Schlacht und ins Verderben.

23.40 MAGAZIN

Tracks Themen: 1) John Maus auf Retrofuture-Sound-Station. 2) The Florida Project zeigt das Leben von Motelbewohnern am Existenzlimit. 3) Bikestormz – Kids erobern Londons Straßen mit dem Fahrrad. 4) Eine Ausstellung in London versammelte Werke der russischen Riot-Art. 5) Haiyti – Rädelsführerin einer neuen Rap-Avantgarde. 6) Die Doku 3 Stolen Cameras zeigt heimliche Aufnahmen von Demonstrationen in der Westsahara. 7) Live: FAKA. Bis 0.25, Arte

foto: råfilm/equipe media Aktivisten schmuggeln trotz Medienblockade Bildmaterial aus Westsahara.

4.20 WESTERN

Last Man Standing (USA 1996, Walter Hill) In Jericho, an der Grenze zwischen Texas und Mexiko, bekämpfen sich zwei rivalisierende Banden von Alkoholschmugglern. Ein Fremder kommt nach Jericho: John Smith (Bruce Willis) heuert bei beiden Gangs als Söldner an und spielt die Banden gegeneinander aus. Remake von Akira Kurosawas Meisterwerk. Bis 5.50, ProSieben (19.1.2018)