Historischer Kalender – 21. Jänner

1188 – Im Frieden von Gisors akzeptiert der englische König Heinrich II. den Verlust des Herzogtums Berry, das unter die Herrschaft des französischen Königs Philipp II. kommt.

1643 – Der im Dienst der Niederländischen Ostindien-Kompanie stehende Seefahrer Abel Tasman entdeckt Tonga im Pazifischen Ozean.

1788 – Arthur Phillip, Kommandant der First Fleet mit britischen Strafgefangenen für die australische Kolonie an Bord, entdeckt die Manly Bay.

1793 – Der vom Nationalkonvent zum Tode verurteilte französische Ex-König Ludwig XVI. wird in Paris auf dem Revolutionsplatz (seit 1795 "Place de la Concorde") als "Bürger Louis Capet" auf der Guillotine öffentlich enthauptet. Ihm wurde "Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und die Sicherheit des Staates" zur Last gelegt.

1888 – In den Vereinigten Staaten entsteht der Sportverband "Amateur Athletic Union" (AAU).

1908 – August Strindbergs Drama "Gespenstersonate" wird in Stockholm uraufgeführt.

1908 – Am Theater an der Wien erfolgt die Uraufführung der Operette "Der Mann mit den drei Frauen" von Franz Lehar.

1913 – Nach der Wahl von Raymond Poincare zum Staatspräsidenten wird in Frankreich Aristide Briand neuer Ministerpräsident.

1918 – Nach der Zerschlagung des provisorischen Parlaments bildet die Sowjetregierung einen "Allrussischen Kongress der Arbeiter- und Soldatendeputierten", der sich am 23. Jänner konstituiert.

1928 – Die USA und Frankreich verständigen sich auf die Ausarbeitung eines internationalen Kriegsächtungspakts.

1943 – Hitler ersucht Japan um einen Entlastungsangriff gegen die Sowjetunion.

1948 – Die von den Kommunisten dominierte tschechoslowakische Regierung legt einen Entwurf für eine radikale Bodenreform vor. Der private Besitz von Wald und Ackerland soll drastisch beschränkt werden.

1963 – Die Bergwerksstadt Kolwezi, letzte Bastion der Katanga-Sezessionisten, wird kampflos an die UNO-Friedenstruppen im Kongo übergeben.

1963 – In London wird das Schauspiel "Ein Eremit wird entdeckt" von James Saunders uraufgeführt.

1968 – Eine amerikanische B-52 mit vier Wasserstoffbomben an Bord stürzt über Grönland ab. Der Absturz löst radioaktive Kontaminationen in der Umgebung aus.

1968 – Als erstes NATO-Land erkennt die Türkei das griechische Putschistenregime unter Oberst Georgios Papadopoulos an.

1968 – Mit einem Angriff nordvietnamesischer Truppen beginnt die Schlacht um Khe Sanh, ein US-Stützpunkt in Südvietnam, die bis Mitte April dauert. Neben der Tet-Offensive und der Schlacht um die ehemalige Kaiserstadt Hue war die Belagerung von Khe Sanh eine der wichtigsten Militäroperationen während des Vietnamkriegs. Die Amerikaner mussten den Stützpunkt aufgeben.

1973 – Luchino Viscontis Film "Ludwig II." mit Helmut Berger in der tragischen Rolle des Königs von Bayern, wird in Deutschland zum ersten Mal aufgeführt.

1978 – In Hamburg wird nach einem Schusswechsel die deutsche Terroristin Christine Kuby festgenommen.

1988 – Der Nationale Sicherheitsrat der USA bezeichnet die "weltweite Herausforderung durch die UdSSR" als die "Hauptbedrohung der amerikanischen Sicherheitsinteressen".

1993 – Die mit 254.000 Tonnen Rohöl beladene "Maersk Navigator" kollidiert im Golf von Bengalen mit einem japanischen Tanker und fängt Feuer. Ein brennender Ölteppich bedroht die Küsten von Malaysia und Indonesien. Erst nach sechs Tagen können die Flammen an Bord gelöscht werden.

1993 – In New York wird das Stück "The Last Yankee" des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller über die mit mühsamem Gleichmut ertragene Situation der US-Mittelschicht uraufgeführt.

1993 – Der Oberste Gerichtshof hebt sieben Manager-Urteile im Linzer Noricum-Prozess wieder auf und setzt für sieben weitere die Strafen herab.

1998 – Papst Johannes Paul II. trifft zu einem Besuch in Kuba ein und wird von Präsident Fidel Castro willkommen geheißen.

1998 – Ein Artikel der "Washington Post" bringt die "Lewinsky-Affäre" um eine ehemalige Praktikantin im Weißen Haus mit sexuellen Beziehungen zu US-Präsident Bill Clinton ins Rollen.

2003 – Im Kampf gegen die Steuerflucht vereinbaren die EU-Finanzminister gegenseitige Informationen über die Kapitalerträge ausländischer Sparer. Für Österreich, Belgien und Luxemburg gelten lange Übergangsfristen, in denen Sparer aus anderen EU-Ländern nur mit einer Quellensteuer belastet werden.

2008 – An den internationalen Aktienmärkten herrscht Panik wie seit den Anschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr. Die Angst vor einer drohenden US-Rezession lässt auch den Wiener ATX um bis zu sechs Prozent einbrechen.

2013 – US-Präsident Barack Obama wird nach seiner Wiederwahl vom November neuerlich angelobt.

2013 – Die Eurogruppe wählt den niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem zum neuen Chef. Er folgt dem Luxemburger Jean-Claude Juncker, der diese Funktion seit ihrer Schaffung acht Jahre lang innehatte.

2013 – In der indischen Hauptstadt wird die Hauptverhandlung um die tödliche Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Frau vom Dezember des Vorjahres eröffnet. Fünf Verdächtige stehen vor Gericht, ein sechster, noch minderjähriger Beschuldigter bekommt einen eigenen Prozess vor einem Jugendgericht.

Geburtstage:

Karl V. ("der Weise") von Valois, König von Frankreich, (1338-1380)

Imre Madach, ung. Dichter (1823-1864)

Egon Friedell (eigtl. Friedmann), öst. Schriftsteller (1878-1938)

Antonio Janigro, ital. Cellist und Dirigent (1918-1989)

Karl Horst Hödicke, dt. Maler (1938- )

Paul Gardner Allen, US-Unternehmer; 1975 Gründung des Softwareunternehmens "Microsoft", gemeinsam mit Bill Gates (1953- )

Todestage:

Georges Melies, frz. Filmpionier (1861-1938)

Gustav Jäger, öst. Physiker (1865-1938)

Ermanno Wolf-Ferrari, ital. Komponist (1876-1948)

Sol Spiegelman, US-Biologe (1914-1983)



(21.1.2018)