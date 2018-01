Mit Schneeschuhen auf den Hohen Kalmberg und mit der Rodel runter

Der Hohe Kalmberg ist ein wunderbares Ziel für eine Schneeschuhtour in Oberösterreich mit Aussicht auf den Dachstein und den Gosaukamm. Die Fortsstraße von der Goiserer Hütte talwärts eignet sich meistens für eine Rodelpartie

Der Hohe Kalmberg ist ein wunderbares Ziel für eine Schneeschuhtour mit Aussicht auf den Dachstein und den Gosaukamm. Auf dem Weg nach oben bietet sich die Goiserer Hütte für die Einkehr an. Die Forststraße bis zur Hütte wird sehr oft gewalzt, daher eignet sich die Tour auch für eine Rodelpartie. Verleih gibt es aber keinen – man muss also eine eigene Rodel mitnehmen.

foto: birgit eder Die kleineren Hütten auf der Schartenalm versinken mitunter im Schnee.

Vom Parkplatz im Ortsteil Gosau-Ramsau führt ein Forstweg an einem Schranken vorbei aufwärts – Wegweiser "Goiserer Hütte, 3 Stunden" und "Hoher Kalmberg (stellenweise auch als Hochkalmberg bezeichnet), 4 Stunden". Nach wenigen Minuten zweigt links der Pfad Nr. 880 in den Wald ab und führt entlang des Kreuzgrabens aufwärts. Wir gelangen wieder auf die Forststraße, der wir kurze Zeit nach links folgen. Bald verlassen wir diese und folgen der Markierung nach rechts aufwärts.

Über Iglmoos- und Schartenalm

Ab hier gewinnen wir rasch an Höhe und gehen bis zur Iglmoosalm weiter, der Weg 880 führt direkt an der Alm vorbei. Immer wieder gelangt man auf die Forststraße, die sich allerdings gut abkürzen lässt. Sobald der Weg flacher wird, führt rechts ein schöner Steig weg, der durch einen Bergfichtenwald führt. Bei der Schartenalm gelangt man wieder auf die Forststraße in Richtung Goiserer Hütte.

foto: birgit eder Der Gipfel des Hohen Kalmberg sieht aus wie ein Profil mit markanter Nase. Die Einheimischen nennen ihn "Indianerkopf".

Wir stapfen nicht bis zur Hütte, sondern steigen bereits unterhalb durch den Tiefschnee in Richtung Kamm auf, dem wir nach rechts folgen. Der Weg führt nun an der Kalmooskirche, einer Höhle, die Protestanten während der Gegenreformation als Versteck diente, vorbei. In diesem Bereich sollten im Winter immer wieder kurze, steile Abschnitten umgangen werden – mitunter besteht Lawinengefahr. Auch der letzte Aufschwung auf den Gipfel ist sehr steil. Der Abstieg bzw. die Abfahrt mit der Rodel erfolgt auf der Aufstiegsroute. (Birgit Eder, 19.1.2018)

