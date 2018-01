Trotz Aubameyang-Trubel: Dortmund will in Berlin punkten

BVB-Coach Stöger setzt bei Hertha auf Stürmer – Ärger in Dortmund über Wenger-Aussagen

Dortmund/Berlin – Die Transferposse um Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang beschäftigt Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger dieser Tage mehr als erwünscht. Dass der Gabuner künftig für Arsenal in der Premier League spielen wird, scheint immer wahrscheinlicher. Nichtsdestotrotz soll mit Aubameyang am Freitag (20.30 Uhr) ein Auswärtssieg bei Hertha BSC eingefahren werden. Stöger deutete dies an.

Er habe Aubameyang in einem Gespräch gesagt, was er von ihm erwarte. "Dass er Gas gibt im Training. Demnach, wenn sich nichts mehr ändert, ist er definitiv ein Thema", sagte Stöger am Donnerstag. Aubameyang war für das Heimspiel gegen Wolfsburg am vergangenen Sonntag (0:0) aus dem Kader verbannt worden, weil er tags zuvor eine Teamsitzung verpasst hatte. Beim Training in dieser Woche präsentierte sich der 28-Jährige einsatzfreudig. "Im Moment ist alles in Ordnung", meinte Stöger.

Den Extravaganzen des 13-fachen Saisontorschützen stand der Wiener bisher auch mit einer Prise Humor gegenüber. Aubameyang soll jedenfalls mithelfen, für zumindest einen Tag wieder auf Rang zwei der Tabelle vorzustoßen. Aktuell liegt Dortmund als Vierter zwei Zähler hinter Leipzig. "Unser Ansatz ist, drei Punkte zu holen. Aber dann muss die Chancenauswertung besser werden", sagte Stöger mit Blick auf die Partie in Berlin, für die 65.000 Zuschauer erwartet wurden. Die Hertha mit ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro rangiert auf dem elften Platz. Die Berliner haben von den jüngsten drei Heimspielen gegen den BVB zwei gewonnen und einmal ein Remis erreicht.

Es scheint, dass sich die Zukunft von Aubameyang nach dem Spiel klären könnte. Sein Vater soll zu Gesprächen bereits in London weilen. Als Teil der Ablöse für den Torjäger könnte der französische Teamstürmer Olivier Giroud zu Dortmund stoßen, hieß es in englischen Medien. Arsenals Trainer Arsene Wenger meinte am Donnerstag zur Causa: "Bei solchen Dingen ist es besser, wenn das geheim bleibt und man es nicht kommentiert, solange es nicht fix ist."

Bei Dortmund war man über solche Aussagen nicht glücklich. "Wir empfinden es als respektlos, sich mit Spielern anderer Mannschaft zu beschäftigen. Es gibt keinen Kontakt mit Arsenal", ließ BVB-Sportdirektor Michael Zorc wissen. Neben Arsenal sollen auch andere Premier-League-Clubs an Aubameyang interessiert sein. Bei Dortmund steht er noch bis 2021 unter Vertrag. (APA; 18.1.2018)