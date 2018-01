Twitch-Spammer drohen bis zu zehn Jahre Haft

Flutete Chats mit rassistischen und homophoben Postings mittels Bot-Armada

Der 20-jährige Kanadier Brandan Lukas Apple steht in den nächsten Wochen vor Gericht. Sein Vergehen: Er soll zwischen Februar und Mai 2017 riesige Wellen an Spam-Bots auf mehr als 1.000 Twitch-Kanäle losgelassen haben. Der Chat wurde daraufhin mit homophoben und rassistischen Postings geflutet. Pro Minute wurden so zwischen 34 und 600 Spam-Kommentare gepostet.

Bis zu zehn Jahre Haft

Der 20-Jährige soll nun wegen "vorsätzlicher Beschädigung digitaler Medien" angeklagt werden. Der Höchstraftmaß liegt hier bei zehn Jahren. Außerdem muss ich Apple bei einem Zivilrechtsprozess für den Verkauf von Bot- und Erpresser-Software verantworten. Betrieben wurden die Angriffe nämlich über Apples Website chatsurge.net, die mittlerweile offline ist. (red, 18.01.2018)