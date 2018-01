Verso: Alcatel stellt 30-Dollar-Smartphone vor

Weitere Geräte anderer Anbieter sollen folgen – Handy landet bei US-Provider

Android Go, die "leichtgewichtige" Version von Googles mobilem Betriebssystem, soll Smartphones auch Menschen zugänglich machen, denen bislang selbst die finanziellen Mittel für Einsteigergeräte fehlten. Interessant ist das insbesondere für Schwellenmärkte wie Indien.

Einen Vorstoß in neue Niedrigpreis-Regionen unternimmt nun allerdings Alcatel in den USA. Dort hat man ein Smartphone unter dem Namen "Verso" an den Start gebracht, das gerade einmal 30 Dollar (aktuell etwa 24,5 Euro) kostet.

Zumindest vorerst ist das Gerät nur beim Anbieter Cricket Wireless zu haben, dessen Filialpräsenzen derzeit auf die in der Landesmitte gelegenen Bundesstaaten Iowa, Nebraska, Kansas und Missouri beschränkt sind. Wer von einem anderen Provider dorthin wechselt, erhält das Handy kostenlos.

Basis-Ausstattung und LTE-Support

Ausstattungstechnisch erhält man freilich kein Äquivalent zum neuesten Samsung- oder Apple-Flaggschiff. Als Plattform dient der Snapdragon 210-Chip, eine Quadcore-CPU, die mit 1,1 GHz taktet. Ihm sind immerhin zwei GB RAM zur Seite gestellt. Das Fünf-Zoll-Display verfügt über "Dragontrail"-Kratzschutz. Die Auflösung liegt bei 854 x 480 Pixel, dementsprechend sind hier einzelne Pixel mit freiem Auge zu erkennen.

Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Die Maße des Geräts betragen 142 x 72 x 10 Millimeter bei 154 Gramm Gewicht. Die Navigationstasten sind als kapazitive Buttons unter dem Display integriert. Der interne Speicher fasst immerhin 16 GB und kann per microSD-Karte erweitert werden. Der Akku ist austauschbar, seine Kapazität wird mit 2.050 mAh angeführt. Die Aufladung läuft über einen microUSB-Port (USB 2.0). Das Verso beherrscht LTE, WLAN (802.11n) und Bluetooth 4.1, allerdings kein NFC. Eine Kopfhörerklinke ist vorhanden.

Android 7.0 an Bord

Die rückseitige Kamera liefert eine Auflösung von fünf Megapixel und verfügt über einen LED-Blitz. Videos können in HD-Auflösung (1.280 x 720 Pixel) bei 30 Frames pro Sekunde aufgenommen werden. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass sich die Qualität der Aufnahmen in eher bescheidenen Grenzen bewegt. Die Frontkamera operiert mit zwei Megapixel.

Interessant ist, dass es sich beim vorinstallierten System nicht um Android Go, sondern reguläres Android 7.0 "Nougat" handelt. Ob und wann Alcatel, das mittlerweile eine Marke des chinesischen Konzerns TCL ist, das Verso auf andere Märkte bringt, ist nicht bekannt. (red, 18.01.2017)