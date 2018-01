Vassilakou kündigte Studienpräsentation zu Wiener Lobautunnel an

Expertise zum umstrittenen Bauwerk war bereits für 2016 in Aussicht gestellt worden

Wien – Die Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) wird in den nächsten Tagen die – bereits für 2016 avisierte – Studie zum umstrittenen Lobautunnel präsentieren. Das kündigte die Ressortchefin am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal" an. Details zum Inhalt nannte sie noch nicht.

Ursprünglich sei geplant gewesen, noch das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) abzuwarten, sagte sie. Nach dem Vorwurf, sie halte die bereits fertige Arbeit zurück, wolle sie die von internationalen Experten erstellte Studie nun früher präsentieren.

Unter Nationalpark

Zum ersten Mal hatte die Stadträtin 2016 angekündigt, erörtern zu lassen, welche Alternativen es zum Tunnel unter dem Nationalpark gibt. Dieser sorgt seit Jahren für Unstimmigkeiten in der rot-grünen Stadtregierung. Denn die Öko-Partei ist gegen das Bauwerk, die SPÖ pocht hingegen auf den Lückenschluss bei der Nordostumfahrung (S1).

Die Planungsphase für das Großprojekt hat bereits begonnen. Die Asfinag rechnet mit einem Baubeginn im Jahr 2019. (APA, 18.1.2018)