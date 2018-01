Fernzugverkehr wegen Orkans deutschlandweit eingestellt

Köln löst Gesamtalarm für Freiwillige Feuerwehr aus

Düsseldorf/Berlin – Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr wegen des Orkans Friederike ab Donnerstagnachmittag bundesweit ein. Züge, die noch unterwegs sind, sollten aber soweit möglich bis zum Ziel fahren, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag.

Friederike ist vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegen Mittag zum Orkan heraufgestuft worden. Das Unwetter habe Orkanstärke erreicht, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag in Offenbach. Es treten Böen mit Geschwindigkeiten von bis 130 Kilometern pro Stunde auf. Der DWD warnt vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen umherfliegenden Gegenständen.

Betroffen seien die Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Bayern. Während des Unwetters ist am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Das Unglück ereignete sich auf einem Privatgrundstück in Emmerich. Der Mann erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

In Hamburg ist ein 17 Jahre alter Schüler lebensgefährlich verletzt worden. Ein Ast mit etwa 30 Zentimetern Durchmesser habe den Buben am Kopf getroffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Schüler erlitt schwere Verletzungen.

Sirene in Duisburg

Mit Sirenenalarm hat die Stadt Duisburg am Donnerstagmittag die Bürger vor den Gefahren durch den Wintersturm Friederike gewarnt. Zudem trat der Krisenstab der Stadt zusammen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Behörden baten die Menschen in der Ruhrgebietstadt, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Schüler und Kinder in Kindergärten sollten bis zur Entwarnung in den Räumen bleiben.

Die Duisburger Feuerwehr stufte die Sturmfolgen als Großschadenlage ein. Bis zum Mittag meldeten die Helfer 280 Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Die Landeshauptstadt Düsseldorf berief ebenfalls den Krisenstab ein. Ein Wildpark wurde geschlossen, auf den Friedhöfen fanden wegen der Gefahren durch die schweren Sturmböen keine Beisetzungen statt.

Friederike durch die Windbrille! Die höchsten Windgeschwindigkeiten auf der Südflanke der Zugbahn sowie nach Durchzug auf deren Rückseite. In der Mitte schwere Sturmböen oder orkanartige Böen zw. 90 und 115 km/h wahrscheinlich, Orkanböen möglich. Sonst Sturmböen bis 85 km/h. /V pic.twitter.com/ehlUQFmoyx — DWD (@DWD_presse) January 17, 2018 Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Sturmtief.

Bahnverkehr eingestellt

In Köln wurde ein Gesamtalarm für die Freiwillige Feuerwehr ausgelöst. Die Kölner Berufsfeuerwehr forderte darüber hinaus über einen Alarmruf Kräfte an, die dienstfrei waren. Bis zum späten Vormittag verzeichnete die Feuerwehr der größten Stadt Nordrhein-Westfalens gut 300 Einsätze. (APA, 18.1.2018)