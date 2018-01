Rettung für A380: Emirates bestellt 36 Airbus-Flugzeuge

Seit Monaten wurde über einen Produktionsstopp für den Riesenflieger spekuliert, jetzt kommt der rettende Großauftrag

München – Nach einigen Wochen Zitterpartie hat Airbus von Emirates einen entscheidenden Großauftrag über zahlreiche A380-Maschinen bekommen. Die arabische Fluggesellschaft bestellt 20 Großraumflugzeuge fix und hat Optionen auf weitere 16, wie der europäische Flugzeugbauer am Donnerstag mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Morgen in Dubai unterzeichnet worden. Das Auftragsvolumen beläuft sich demnach auf 16 Milliarden Dollar.

Airbus hatte am Montag eingeräumt, dass dem Konzern ohne den ersehnten Emirates-Auftrag nichts anderes übrigbleibe, als die Produktion des A380 einzustellen. Im vergangenen Jahr war keine einzige Neubestellung für das Großraumflugzeug eingegangen. Emirates wollte eigentlich schon im November 36 Maschinen ordern, unterzeichnete aber den Vertrag überraschend nicht. Die Araber forderten Garantien, dass der A380 noch mindestens für ein Jahrzehnt weiterproduziert wird.

Die Airbus-Aktien legten mehr als zwei Prozent zu und notierten nahe ihrem Rekordhoch. (Reuters, 18.1.2018)