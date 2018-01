Lahav Shani wird Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra

Erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker folgt mit der Spielzeit 2020/21 auf Langzeit-Chef Zubin Mehta

Tel Aviv – Der israelische Dirigent Lahav Shani wird der Nachfolger von Zubin Mehta als Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra. Shani, seit kurzem auch Erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker, folgt seinem indischen Kollegen mit der Spielzeit 2020/21 an der Spitze des renommierten Klangkörpers. Bereits in der Saison davor wird er als designierte Musikdirektor fungieren, teilte das Orchester mit.

Seine Beziehung zum Israel Philharmonic Orchestra begann der 1989 in Tel Aviv geborene Shani bereits als 16-Jähriger, als er gemeinsam mit seinen künftigen Kollegen als Solopianist auftrat. Seit 2013 ist er dem Orchester sowohl als Pianist wie Dirigent verbunden.

Die Symphoniker gratulierten Shani in einer Aussendung: "Wir wissen, wie viel ihm das Israel Philharmonic Orchestra bedeutet, bei dem er ja seine professionelle Musikerlaufbahn begann", so Symphoniker-Intendant Johannes Neubert. Die Kollegen in Tel Aviv hätten jedenfalls "eine ganz wunderbare Wahl" getroffen. Wobei die Fußstapfen, die Shani auszufüllen hat, groß sind, steht Mehta dem Israel Philharmonic Orchestra doch seit 1969 vor. (APA, 18.1.2018)