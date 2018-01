Erste Ausläufer von "Friederike" erreichten Deutschland

Sturmtief zieht von Westen nach Osten über das Land – Lawinengefahr in Salzburg

Offenbach – Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs "Friederike" haben Donnerstagfrüh den Westen Deutschlands erreicht. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden bereits Windgeschwindigkeiten von 60 bis 80 Stundenkilometern gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte. Im Laufe des Tages werden Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde erwartet.

Im Bergland kann es noch stürmischer werden. Für weite Teile Deutschlands liegen deshalb Unwetterwarnungen vor. "Friederike" soll am späten Vormittag den Westen Deutschlands erreichen. Das Sturmtief zieht dann von Westen nach Osten über das Land hinweg. Stark betroffen sind voraussichtlich unter anderem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Im Nordosten schneit es.

Warnstufe vier in Salzburg

In Salzburg hat "Friederike" am Donnerstag für verbreitet große Lawinengefahr (Stufe vier der fünfstufigen Skala) in den Bergen gesorgt. Wegen der ergiebigen Neuschneemengen und Windverfrachtungen herrschte eine sehr angespannte Lawinensituation. Die Katschbergstraße (B99) wurde zwischen Obertauern und Tweng wegen der Lawinengefahr gesperrt.

Laut Lawinenwarndienst Salzburg ist die Auslösebereitschaft für Schneebrettlawinen vom lichten Hochwald aufwärts groß. Die Kombination von ergiebigem Neuschnee, Sturm und ungünstiger Unterlage führte zu einer heiklen Lawinensituation. Auch exponierte Verkehrswege sind durch Lawinen, die spontan abgehen können, gefährdet.

Auch mäßig steiles Gelände betroffen

Wintersportler abseits der Pisten müssen besonders aufpassen: Wegen der ungünstigen Unterlage können Lawinen auch im mäßig steilen Gelände schon bei geringer Zusatzbelastung – zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer – ausgelöst werden. Der frische Triebschnee ist sehr störanfällig. Wegen des anhaltenden Höhenwindes und weiterer Schneefälle bleibt die Situation auch in den nächsten Tagen angespannt.

In den Nockbergen im Lungau herrscht erhebliche Lawinengefahr (Stufe drei). Auch hier sind dem Lawinenlagebericht zufolge die Möglichkeiten für Wintersportler eingeschränkt und erfordern Erfahrung in der Lawinenbeurteilung.

Auf mehreren Gebirgsstraßen wurde Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge verhängt: auf der Hochkönigstraße (B164) über dem Dientner- und Filzensattel, der Gerlosstraße (B165) zwischen Gerlospass und Wald im Pinzgau, der Katschbergstraße (B99) zwischen Untertauern und Obertauern sowie auf kleineren Landesstraßen wie in Rauris, Embach und Eschenau. (APA, 18.1.2018)