Kurz bei "Maischberger": Quotenspitze in Österreich, Platz 51 in Deutschland

In Österreich mit 153.000 Zuschauern beste "Maischberger"-Ausgabe auf Mittwoch-Sendeplatz – In Deutschland mit 1,32 Millionen im unteren Drittel

Berlin/Wien – Den ersten Auftritt von Sebastian Kurz in einer deutschen Talkshow verfolgten in Österreich am Mittwochabend laut Teletest im Schnitt 153.000 Menschen. Das ist das bisher größte Publikum für das Talkformat auf dem Mittwoch-Sendeplatz, seit Anfang 2016.

Platz 51 in Deutschland

In Deutschland liegt der Auftritt von Sebastian Kurz im unteren Drittel der Quotencharts, seit "Maischberger" seinen Mittwoch-Sendeplatz hat, also seit Anfang 2016: 1,32 Millionen Menschen verfolgten die Ausgabe mit dem österreichischen Bundeskanzler – das ergibt Platz 51 von 68 Sendungen.

Die meisten Zuschauer in Deutschland hatte "Maischberger" am 9. November 2016 nach der US-Wahl mit 3,82 Millionen Zuschauern im Schnitt. Platz zwei mit 3,53 Millionen hatte Sandra Maischberger mit dem Thema "Sexuelle Nötigung" am 8. November 2017.

Platz 2 in Österreich: Sexuelle Nötigung

Auf Platz zwei im "Maischberger"-Quotenranking in Österreich mit im Schnitt 102.000 Zuschauern in Österreich: Die Debatte über "Sexuelle Nötigung, Lügen, Vorurteile – Männer unter Generalverdacht?" am 8. November 2017 mit Schauspieler Hannes Jaenicke, Fernsehmoderatorin Marlene Lufen, der ehemaligen Frauenbeauftragten Anja Keinath, Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen und der Netzaktivistin und Feministin Teresa Bücker.

"Bachelor" im Hauptabend kaum besser

153.000 Zuschauer ab 23.19 waren beinahe soviele wie für den "Bachelor" auf RTL in Österreich Mittwochabend um 20.15 Uhr.

Mehr beim "Weltjournal+"

Das "Weltjournal+" über "eine Welt ohne Arbeit" parallel zu "Maischberger" verfolgten in ORF 2 im Schnitt 210.000 Menschen in Österreich. Die "ZiB 2" mit SPÖ-Chef Christian Kern im Studio sahen um 22 Uhr 678.000 Menschen.

foto: screenshot ard mediathek Kurz bei Maischberger.

(red, 18.1.2018)