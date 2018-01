Trump erhebt im Nordkorea-Konflikt schwere Vorwürfe gegen Russland

Regierung in Moskau helfe Nordkorea internationale Sanktionen zu unterlaufen

Washington/Moskau/Pjöngjang – US-Präsident Donald Trump erhebt im Atom-Konflikt mit Nordkorea schwere Vorwürfe gegen Russland. Die Regierung in Moskau helfe Nordkorea dabei, die internationalen Sanktionen zu unterlaufen, sagte Trump am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview im Weißen Haus: "Russland hilft uns bei Nordkorea überhaupt nicht."

Dagegen lobte er China für seine Bemühungen, die Öl- und Kohlelieferungen an den Norden zu unterbinden, auch wenn die Regierung in Peking mehr tun könnte. Die chinesische Hilfe werde allerdings durch Russland zum Teil aufgehoben: "Russland macht einen Teil dessen zunichte, was China leistet."

Noch sei Nordkorea nicht in der Lage, die USA mit Raketen anzugreifen, sagte Trump: "Sie sind noch nicht soweit, aber sie sind nah dran. Und jeden Tag kommen sie dem näher." (APA/Reuters, 17.1.2018)