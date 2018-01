Walcott nach zwölf Jahren bei Arsenal zu Everton

Flügelstürmer kostet Liverpooler 22,5 Millionen

Liverpool – Nach zwölf Jahren bei Arsenal ist Theo Walcott zum Premier-League-Rivalen Everton gewechselt. Die Blauen aus Liverpool gaben am Mittwoch die Verpflichtung des 47-fachen Nationalspielers bekannt. Die Ablösesumme soll bei umgerechnet 22,5 Millionen Euro liegen. Walcott hat in 397 Partien für Arsenal 108 Tore erzielt.

Der 28-Jährige stand in dieser Saison aber in der Meisterschaft nicht in der Startelf der Londoner. "Mit all den Spielern, die gekommen sind, kann der nächste Level erreicht werden", sagte Walcott auf der Website des Clubs von Trainer Sam Allardyce. "Der Club hat schon Titel und Trophäen gewonnen, aber ich will, dass wir jetzt welche holen." (APA, 17.1. 2018)