Pornhub: Österreicher suchen Stiefmutter, bleiben neun Minuten

Die größte Erotikplattform hat ihre jährlichen Statistiken nun auch für Österreich veröffentlicht

Österreicher genießen offenbar deutschsprachige Pornos mit älteren Damen: Das geht aus den aktuellen Pornhub-Statistiken hervor. Deren Jahresrückblick war vergangene Woche publiziert und nun auf Anfrage des STANDARD auch um Österreich ergänzt worden. Unter den Top-Suchergebnissen finden sich neben dem Wunsch nach deutschsprachiger Pornografie die "Milf" (heiße Mutter) sowie die "Stiefmutter".

"Wieder einmal sind beliebtesten Suchanfragen "german" und "deutsch", sagt Pornhub Manager Corey Price dem STANDARD. Die Verweilzeit liege " mit neuneinhalb Minuten nahe am Ergebnis der deutschen Nachbarn", so Price weiter. Damit beenden Österreicher ihren Pornhub-Besuch etwa schneller als Franzosen (zehn Minuten), Briten (10:01 Minuten), US-Amerikaner (10:33 Minuten) und Philippinos (13:28 Minuten).

Österreichischer Frauenanteil: 24 Prozent

34 Länder generierten vergangenes Jahr mehr Traffic als Österreich. Der Frauenanteil liegt mit 24 Prozent im europäischen Schnitt. Im Vergleich zum Rest der Welt suchen Österreicher verhältnismäßig oft nach "Fisting", "Bondage" und "Pissing", analysierte Pornhub.

Größte Pornoplattform

Pornhub gilt als die größte Erotikplattform der Welt. Nur 33 Webseiten werden öfter aufgerufen. Die Seite steht unter anderem wegen Urheberrechtsverstößen und mangelndem Jugendschutz in der Kritik. Die Seite ist etwa in China gesperrt, in Russland war sie monatelang nicht abrufbar. Dazu kommt die generelle Kritik an der Pornobranche, da Darstellerinnen oft gesundheitlich gefährdet und als Objekt behandelt werden. Lob gab es etwa, weil Pornhub spezielle Darstellungsformen für Sehbeeinträchtigte anbietet und die Brustkrebsforschung unterstützt. (fsc, 18.1.2018)