Polizei sucht mit Fotos: Einbrecher machte Selfies mit gestohlenem Handy

Soll im August 2017 in eine Berliner Wohnung eingebrochen sein

Ein mutmaßlicher Einbrecher soll ein Handy gestohlen und damit Selfies gemacht haben. Nun sucht die Polizei in Berlin nach dem Mann, der verdächtigt wird, im August vergangenen Jahres in eine Wohnung in Berlin eingebrochen zu sein.

Polizei bittet um Mithilfe

Als die Bewohnerin das bemerkte, floh der Einbrecher mit Bargeld und einem Mobiltelefon aus der Wohnung. Der Polizei gelang es, online auf dieses Handy zuzugreifen. Die Ermittler luden von dem gestohlenen Handy Selbstporträts herunter und ersuchen nun um Hinweise zu dem Mann. (APA, 17.1.2018)