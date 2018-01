Panikverkäufe drücken Bitcoin unter 10.000 Dollar

Seit dem Rekordhoch ist die Kryptowährung um die Hälfte eingebrochen – Strukturelle Schwächen von Bitcoin treten offen zutage

Wien – Was noch vor kurzem nach einer Verschnaufpause ausgesehen hat, entpuppte sich als regelrechter Kurssturz. Der Wert der Kryptowährung Bitcoin ist am Mittwoch um ein Fünftel auf etwas über 9.800 Dollar eingebrochen, das entspricht etwas mehr als 8.000 Euro. Damit hat das Digitalgeld seit seinem Rekordhoch im Dezember rund die Hälfte an Wert verloren. Auch viele andere Kryptowährungen, auch als Altcoins bezeichnet, verzeichneten in dessen Sog herbe Kurseinbußen.

Auslöser des aktuellen Kursrutsches war ein Medienbericht, wonach China den Handel mit virtuellen Währungen blockieren will. Bereits seit längerem ist bekannt, dass auch Südkorea plant, derartigen Geschäften einen Riegel vorschieben. Bis zu endgültigen Entscheidungen beider Staaten, die gemeinsam mit Japan als Hochburgen im Handel mit Kryptowährungen gelten, wird es laut Timo Emden vom Onlinebroker DailyFX noch etwas dauern. "Bis dahin stehen die Börsenampeln weiterhin auf Rot", fügt er hinzu.

Das Vertrauen in den Markt dürfte auch das Aus von Bitconnect, einer Plattform für den Verleih und Handel mit Kryptowährungen, untergraben haben. Der umstrittene Anbieter, hinter dem Kritiker ein Schneeballsystem vermuteten, teilte auf seiner Website mit, den Dienst einzustellen. Als Ursachen führt Bitconnect negative Medienberichte sowie den Erhalt von Unterlassungsaufforderungen aus den USA an.

Schon in den Tagen zuvor war Bitcoin unter Druck gestanden, da laut Mati Greenspan von der Social-Trading-Plattform eToro die Nachfrage aus Asien ausgeblieben ist. "Meiner Einschätzung nach haben japanische und koreanische Händler wohl einfach genug davon, einen Aufpreis zu zahlen und warten ab, bis sich der Markt beruhigt", sagt er unter Verweis darauf, dass der Bitcoin-Kurs dort konstant über jenem in den USA und Europa liege.

Keine Arbitragegeschäfte möglich

Damit kommt bei Bitcoin in derzeitiger Form ein gravierender Mangel neuerlich zum Tragen, nämlich die lange Wartezeit von mitunter mehreren Stunden bis zur Bestätigung einer Transaktion. Dies macht die Kryptowährung nicht nur für die Bezahlung von Alltag wenig tauglich, sondern auch für die Funktionsweise klassischer Finanzmärkte. Dort werden nämlich Preisunterschiede eines Vermögenswerts auf unterschiedlichen Börsen durch sogenannte Arbitragegeschäfte ausgeglichen. Dabei versuchen Händler mit sekundenschnellen Transaktionen an diesen Spannen zu verdienen und glätten diese dadurch. Lange Wartezeiten bei starken Kursschwankungen machen dies Bitcoin de facto unmöglich.

Anleger müssten nun entscheiden, ob sie Bitcoin aufgeben, weil die Währung wegen ihrer technischen Beschränkungen von besseren Altcoins verdrängt wird, sagt Steven Englander vom Vermögensverwalters Rafiki. "Inhabern von Kryptowährungen droht im schlimmsten Fall nicht weniger als der Totalverlust ihres Engagements", warnt hingegen DZ Bank-Experte Sören Hettler. (Alexander Hahn, 18.1.2018)