Pro und Kontra: Kampfabstimmung in der SPÖ Wien

PRO: Das Rezept Demokratie

von Eric Frey

Wie sehr wurde der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Vorsitzende Michael Häupl dafür geprügelt, dass er seine Nachfolge nicht klar geregelt hat. Mit zwei Kandidaten unterschiedlicher politischer Ausrichtung werde sich die Partei zerfleischen, hieß es, und bei der nächsten Gemeinderatswahl noch weiter verlieren.

Jetzt aber, zehn Tage vor dem Parteitag, an dem sich die Delegierten zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder entscheiden müssen, zeigt sich: Dieser Weg ist der richtige. Die Wiener SPÖ ist gespalten, das lässt sich nicht verleugnen. Ob es um den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten, die Verkehrspolitik, die Partnerschaft mit den Grünen oder, allen voran, die Haltung zur FPÖ geht: Zwischen Wählern aus dem Arbeitermilieu in Floridsdorf und Akademikern in Neubau klaffen Welten – ebenso zwischen den Funktionären, die diese Gruppen vertreten. Beim Parteitag im April 2017 eskalierte der Konflikt: Vertreter des linken wie des rechten Flügels erlitten massive Streichungen bei der Wahl ins Präsidium. Das hat allen geschadet.

Auch ein von Häupl gekürter Konsenskandidat hätte diese Kluft nicht überbrücken können, dazu sind die inhaltlichen Differenzen zu groß. Stattdessen hat die Partei eine Methode gewählt, die sich auch in anderen politischen Bereichen bewährt: Demokratie. Und wie sich nicht zuletzt beim Hearing gezeigt hat, wird diese interne Debatte zivilisiert und fair, sogar etwas zahnlos geführt, kommt es eher zur Annäherung als zur weiteren Polarisierung. Dass der Parteitag öffentlich ist, hilft dabei. Am 27. Jänner sind keine Blutlachen auf dem Boden der Messehalle zu erwarten.

An diesem Tag wird es einen Sieger und einen Verlierer geben. Aber die Chancen stehen gut, dass der neue Parteichef seinen Kritikern die Hand reicht und sie ihn akzeptieren werden. Schließlich hat er ein demokratisches Mandat – auch dann, wenn das Ergebnis sehr knapp ist.

Österreichs Parteien scheuen vor Kampfabstimmungen um den Vorsitz fast immer zurück, Nachfolgefragen werden in Hinterzimmern ausgeklüngelt. Dadurch geht hierzulande ein wichtiges Stück Demokratie verloren. Noch besser wären Vorwahlen, in denen wirklich alle Parteimitglieder abstimmen können. Aber der Weg der Wiener SPÖ ist ein großer Schritt vorwärts. Er wird die internen Meinungsverschiedenheiten nicht zum Verschwinden bringen, aber vielleicht auch andere Parteien dazu bewegen, Konflikte offen auszutragen, statt sie unter den Teppich zu kehren. (Eric Frey, 17.1.2018)