TV- und Radiotipps für Donnerstag, 18. Jänner

Elementarteilchen, Re: Spiel bis zum Tod, Der seltsame Fall des Benjamin Button, ORF 3-Themenabend zu Trump, Talk im Hangar-7 zu Trump, Steve Jobs im Brennpunkt

18.30 MAGAZIN

konkret In Österreich gehen Einbrüche tendenziell zurück. In den letzten Jahren kam es allerdings immer wieder zu "Home-Invasions" – Einbrüchen, bei denen die Bewohner zu Hause sind. Kriminalexperten geben Tipps, wie man sie verhindert und im Ernstfall mit ihnen umgeht. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Spiel bis zum Tod Hinter dem Hashtag #BlueWhale steckt ein tödliches Spiel: In geheimen Facebook-Gruppen bekommen Jugendliche zunächst harmlose Aufgaben, die nach und nach Richtung Selbstverletzung gehen. Schließlich geben Administratoren Anweisungen zum Selbstmord. Was wie eine Episode von Black Mirror klingt, soll in Russland Wirklichkeit sein. 131 Jugendliche sind #BlueWhale schon zum Opfer gefallen, sagt die Journalistin Galina Mursalijewa. Bis 20.15, Arte

20.15 JUNGBRUNNEN

Der seltsame Fall des Benjamin Button (USA 2008, David Fincher) 1918 wird in New Orleans ein alter Mann geboren. Die Uhren des Benjamin Button (Brad Pitt) laufen nämlich gegengleich: Während sein Körper immer jünger wird, altert er im Geist. Fabelhafte Umsetzung – insbesondere in technischer Hinsicht – der Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald. Bis 23.30, ATV 2

movieplanet trailer

20.15 THEMENABEND

Trump mal drei: Zum Auftakt der vierteiligen Reihe zeit.geschichte spezial über Großmächte erzählt Hugo Portisch die jüngere Geschichte der USA vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Angelobung Donald Trumps. Um 21.05 zieht Ingrid Thurnher in Inside Washington mit Hannelore Veit, Karen Donfried (The German Marshall Fund), Wolfgang Waldner (österreichischer Botschafter in Washington) und Peter Rough (Politikberater, Hudson Institute) Bilanz über Trumps erstes Jahr. Im Brennpunkt stehen um 21.55 Trumps Verbindungen nach Russland. Bis 22.40, ORF 3

21.00 MAGAZIN

Scobel: Zukunft der Liebe Hat das romantische Liebesideal ausgedient? Emanzipation, Globalisierung und Technologie befeuern alternative Modelle von Beziehung und Sexualität. Können sie auf Dauer funktionieren? Bis 22.00, 3sat

21.05 MAGAZIN

Am Schauplatz Gericht Eine 90-Jährige schenkte ihr Haus den Nachbarn, ein Landwirt überließ seinen Hof Tierschützern, ein Grazer gab einer Prostituierten 270.000 Euro. Sie alle wollen jetzt ihr Geld zurück. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

21.15 REPORTAGE

Im Kontext – Die Reportage: Ein Jahr Präsident Trump Ein Reporterteam reiste quer durch die Vereinigten Staaten und befragte Amerikaner und Österreicher zu Trumps Amerika. Ist er eine Bedrohung für die Demokratie oder eine unbequeme Antwort auf die drängenden Probleme der Supermacht? Bis 22.15, Servus TV

22.15 TALK

Talk im Hangar-7 Mit Trump geht es weiter: Michael Fleischhacker diskutiert mit Politikberater Benjamin Gahn, Populismusforscher Reinhard Heinisch, dem Vizepräsidenten von Republicans Overseas und dem Publizisten Martin Lichtmesz über Trumps erstes Jahr als Präsident. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Bangen um Niki: Mitarbeiter zittern um Jobs. 2) Bitcoin-Hype: das virtuelle Milliarden-Glücksspiel. 3) Optimistisch ins Jahr: was Unternehmer erwarten. Bis 23.05, ORF 2

22.40 DOKUMENTATION

Im Brennpunkt Wer immer noch nicht genug vom amerikanischen Traum hat: Ein Porträt von Steve Jobs erzählt, wie er Apple von seiner elterlichen Garage aus zum Weltkonzern machte. Bis 23.50, ORF 3

2.10 LITERATURVERFILMUNG

Elementarteilchen (D 2006, Oskar Roehler) Die recht unterschiedlichen Halbbrüder Bruno (Moritz Bleibtreu) und Michael (Christian Ulmen) treffen sich erst als Erwachsene wieder. Der eine ist jetzt geachteter Molekularbiologe, der andere gescheiterter Schriftsteller. Die Verfilmung des Romas von Michel Houellebecq überzeugt vor allem durch die Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu, Christian Ulmen, Martina Gedeck, Franka Potente. Bis 3.15, ARD