derStandard.at steigert Reichweite auf 35,4 Prozent

ÖWA Plus für drittes Quartal 2017: 3,4 Prozent Plus für STANDARD

Wien – Die Donnerstag veröffentlichte ÖWA Plus weist derStandard.at eine Onlinereichweite von 35,4 Prozent (2.247.000 Unique User) von Juli bis September 2017 aus, das sind 3,4 Prozentpunkte mehr als im Sommer 2016. Die höchste Reichweite unter den Online-Medien von Verlagshäusern bei den Einzelangeboten in der ÖWA Plus.

Bei den Einzelangeboten führt orf.at mit monatlich 3.312.000 Unique User bzw. 52,2 Prozent vor willhaben.at (3.289.000 Unique User bzw. 51,8 Prozent) und eben derstandard.at.

Die ÖWA Plus kombiniert für ihre Reichweitendaten ihre monatliche Zugriffsmessung über Zählpixel (ÖWA) mit Umfragen – online auf den Seiten der teilnehmenden Plattformen und telefonisch (Austrian Internet Monitor).

Was die ÖWA ausweist

Die von der ÖWA Plus publizierten Daten für Onlinemedien sind durchschnittliche Monatsreichweiten im jeweiligen Quartal und Zahlen einzelner User, die auf die Seiten zugreifen. Die Media-Analyse (MA) etwa weist Tagesreichweiten für Tageszeitungen und Wochenreichweiten für Wochentitel aus. Auch der Teletest und der Radiotest liefern üblicherweise Tagesreichweiten.

Die ÖWA-Plus-Daten beziehen sich zudem auf einen Großteil der Internetnutzer ab 14 Jahren und nicht die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren wie etwa die Media-Analyse oder andere Mediennutzungsstudien.

Auf der ÖWA-Seite lassen sich für die ÖWA Plus auch Wochen- und Tageswerte abrufen, zudem die Gesamtbevökerung ab 14 Jahren als Bezugsgröße.

Onlineangebote

Die ÖWA Plus weist neben den Einzelangeboten, die sich nur auf eine Domain wie etwa derStandard.at oder krone.at beziehen, auch die Dachangebote und Network-Werte aus – etwa beim Oe24-Netzwerk inklusive der Werte für Wetter.at und andere Seiten der Gruppe.

Mit einer Reichweite von 3.465.000 Unique Usern (54,6 Prozent) pro Monat liegt das ORF.at Network bei den Online Angeboten in der aktuellen Erhebung an erster Stelle im Ranking, gefolgt vom styria digital one Dachangebot (3.399.000 Unique User bzw. 53,5 Prozent) und dem willhaben.at Dachangebot (3.295.000 Unique User bzw. 51,9 Prozent).

Vermarkter

Bei den Vermarktern liegt styria digital one mit 4.637.000 Unique Usern (73,0 Prozent) vor Goldbach Audience mit 3.911.000 Unique Usern (61,6 Prozent) und dem Purpur Media Reichweitennetz mit 3.119.000 Unique Usern (49,1 Prozent).

Die Ergebnisse der Onlinemedien-Übersicht – jeweils mit dem größten Wert für das jeweilige Einzel- oder Dachangebot für das dritte Quartal:

Große internationale Player wie Google und Youtube sowie Facebook, die auch in Österreich eine dominierende Marktposition haben, nehmen nicht an nationalen Erhebungen teil. (red, 18.1.2018)