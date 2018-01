Marlis Petersen: Im Königreich der Koloraturen

In der Musik der Romantik findet sich sehr viel zu diesem Thema. Der Zusammenhang zwischen den Kapiteln entstand dann wie von selbst. Für mich war es auch sehr inspirierend, dass ich Cover und Booklet zum großen Teil selbst kreieren konnte. Bei so einem Schaffensprozess kommen einem natürlich ganz viele Ideen für weitere Projekte. (Daniel Ender, 18.1.2018)

STANDARD: Ihre neue CD aus einem dreiteiligen Projekt "Dimensionen – Welt" ist kürzlich erschienen. Überhaupt scheinen Sie dem Lied in den letzten Jahren mehr Raum in Ihrer Tätigkeit zu geben.

Petersen: Ich habe mich beim Studium vor den Proben sehr intensiv mit den Koloraturen und Kadenzen auseinandergesetzt – und in meinem Sinne geschaut, wie ich sie emotional empfinde. Ich finde, das muss alles aus der Seele oder aus der Stimmung kommen, aus dem Moment, wie sich eine Figur gerade fühlt. Es sollte keine reine Kunstfertigkeit oder Show sein. Wenn es einer Figur gerade schlecht geht, darf es nicht nur bravourös und schön klingen, sondern braucht manchmal auch Mut zum Hässlichen. Da gab es auch einen Dialog mit dem Dirigenten. Früher haben die Primadonnen ja gemacht, was sie wollten, und es ist immer spannend, ob man sich da einigen kann. Am Anfang war er an manchen Stellen skeptisch, dann hat er aber zugehört und vieles überzeugend gefunden. Und auch mit der Szene hat sich das später dann wunderbar entwickelt.

Loy macht das sehr klug, indem er über den kommentierenden Chor von Anfang an eine Betrachtungsebene einzieht. Die Historie wird nach und nach ausgeblendet, um immer näher an die Emotionen heranzurücken. Das ist toll – wie ein Spotlight auf die Figuren!

Petersen: Ja, es ist auch sehr aufregend für mich, da ich ja eigentlich keine Belcanto-Spezialistin bin. Ich hatte immer einen großen Respekt vor diesen Sachen, war aber am Ende immer sehr dankbar, weil man da hineinwächst und viel lernt. Ich dachte früher, ich könne das gar nicht – da ich vom deutschen Repertoire komme und ein Schwäbisch sprechendes Mädel bin. Mit dem Älterwerden habe ich mich aber sehr damit angefreundet – gerade, wenn man so starke Geschichten über extreme Schicksale hat.

Marlis Petersen (1968 in Sindelfingen geboren) studierte an der Musikhochschule Stuttgart und war Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Die Sopranistin gastiert regelmäßig an den Opernhäusern der Welt.