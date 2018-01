Apple-Chef Cook lobt Merkel als "phänomenale Führungspersönlichkeit"

Deutsche Kanzlerin in Reihe mit Rosa Parks gestellt

Apple-Chef Tim Cook sieht in der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ein Vorbild für junge Frauen. "Angela Merkel ist eine phänomenale Führungspersönlichkeit – nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt", sagte Cook in einem Interview mit dem Verein "National Center for Women and Information Technology" (NCWIT), der sich für eine stärkere Beteiligung von Frauen in der Informationstechnik einsetzt.

In einer Reihe mit Rosa Parks

Cook stellte Merkel in eine Reihe mit der US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks, die 1955 den Bus-Boykott in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama ausgelöst hatte und als Vorkämpferin für die Rechte der Schwarzen in den USA gilt. Parks halte er für "die Heldin schlechthin", die mit ihrem Mut das Bürgerrechtsgesetz in den USA um Jahre beschleunigt habe.

Lobend äußerte sich Cook auch über General Lori Robinson, die seit 2016 Oberbefehlshaberin eines Regionalkommandos der Streitkräfte der USA ist. Robinson empfinde er als eine "unglaubliche und mutige Frau", die seltene "unglaubliche Führerschaft in Menschlichkeit und Demut" vereine.

Kritik an Apple

Apple fördert seit Jahren die Karrieren von Mädchen und Frauen in der Informationstechnik. Allerdings steht der Konzern auch in der Kritik, weil im engeren elfköpfigen Vorstand mit Retail-Chefin Angela Ahrendts und Chefjuristin Katherine Adams nur zwei Frauen sitzen. Im erweiterten Vorstand sind immerhin fünf von 16 Mitgliedern Frauen. (APA, 17.1.2018)