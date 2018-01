Was nervt Sie an Pärchen?

Wenn zwei Menschen zu einem Paar werden, kann es für Freunde und Bekannte manchmal sehr mühsam werden. Welche Angewohnheiten von Paaren rauben Ihnen manchmal den Nerv?

Paar sein ist etwas Schönes, gemeinsam verbringt man die meiste Zeit, kennt den anderen in- und auswendig und weiß, was der andere denkt und fühlt. Zweisamkeit pur. Aber sie können auch ziemlich nerven, diese Paare. Und zwar genau deswegen. Zwei Menschen, die plötzlich alles nur mehr gemeinsam machen, die Sätze des anderen vollenden, sich gegenseitig immer und überall abschmusen und befummeln und nur mehr in der Wir-Form reden. Wir machen am Wochenende das, wir haben diese Meinung zu jenem oder wir sind schwanger. Schlimm wird es, wenn Paare auch noch die gleichen kulinarischen Vorlieben entwickeln – und zwar immer, wie eine Twitter-Userin schreibt:

Paare, die im Restaurant IMMER das gleiche bestellen.

Warum nerven die mich nur so? — Frau1 (@FrauEins) May 11, 2017

Eins plus eins ist eins

Es ist zum Verrücktwerden, wenn aus zwei starken und unabhängigen Menschen plötzlich eine verschmolzene Einheit wird, die es nur mehr zu zweit gibt und das auch noch von ihren Freunden erwarten, wie User "CommonFolk" schreibt:

Ist ein Teil des Paares dann doch einmal alleine anzutreffen, freuen sich Freunde auf Gespräche wie früher. Umso enttäuschender ist es, wenn dann aber nur über den Partner geredet wird. Persönlichkeit und Individualität der Personen werden eins und nicht selten auch Mailadressen und Social-Media-Accounts. Auf Instagram und Co posten sie ihr Glück und nerven damit auch hier noch ihre Freunde. Die Twitter-Userin hat eine Theorie dazu:

Paare, die einen gemeinsamen Facebook-Account haben... die verlassen das Haus bestimmt auch nur im Partner-Look. — Vanessa (@nessimue) January 16, 2018

Streit mit Nervpotenzial

Aber jede heile Welt bröckelt auch einmal. Wenn sich Paare streiten, gehört das auch dazu. Nervpotenzial haben solche Streitereien allerdings, wenn diese in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, wo intime Details lautstark dem anderen an den Kopf geworfen werden und womöglich noch eine Stellungnahme von Freunden erwartet wird. Das ist dann doch zu viel. Außer für diesen Twitter-User, der noch gerne mehr Hintergrundwissen hätte:

Ich finde es ja extrem unhöflich, wenn sich Paare im Bus laut streiten, ohne uns vorher die Hintergrundgeschichte zu erläutern! — Järvenpää🇫🇮 (@Hurra86) January 16, 2018

Und manchmal reicht es, sich den Alltag von Pärchen vorzustellen wie Rainald Grebe, um nicht mehr so genervt zu sein, sondern schon fast Mitleid zu empfinden:

Was nervt Sie an Paaren?

Welche unangenehmen oder nervigen Situationen haben Sie mit Paaren schon erlebt? Im Forum haben Sie die Möglichkeit, alle diese Angewohnheiten, mit denen Pärchen aufhören sollten, niederzuschreiben. Vielleicht lesen auch ein paar Paare mit und erkennen sich wieder. (Judith Handlbauer, 19.1.2018)