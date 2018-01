Kurz: Deutschland geht in Flüchtlingspolitik in die "richtige Richtung"

Der Kanzler sieht seine Position vor dem Treffen mit Angela Merkel bestätigt und fordert erneut eine "subsidiärere" EU

Berlin/Wien – Deutschland mache in der Flüchtlings- und Migrationspolitik einen Schwenk in die richtige Richtung – das konstatierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch zu Beginn seines Berlin-Besuchs. Vor seinem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erinnerte er daran, dass es diesbezüglich in der Vergangenheit unterschiedliche Positionen gegeben habe.

Er sei seiner Linie, dass nur ein effektiver Schutz der EU-Außengrenzen eine Bewältigung des Flüchtlings-und Migrantenstroms gewährleiste, immer treu geblieben, so Kurz. In den deutschen Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung zwischen SPD und Union seien nun ebenfalls Obergrenzen und ein Bekenntnis zum Schutz der Außengrenzen festgehalten.

"Schritt in richtige Richtung"

"Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", so Kurz. In vielen europäischen Staaten sei die Flüchtlingsproblematik anfangs unterschätzt worden, danach habe es Korrekturen gegeben. Dass der Zustrom mittlerweile nachgelassen habe, bedeute nicht, dass man sich "zurücklehnen" könne. "Es sind nach wie vor die Schlepper, die entscheiden, wer nach Europa kommt. Das Problem ist nicht gelöst." Österreich wolle bei dessen Lösung weite der "Antreiber" in Europa sein.

Unterschiedliche Ansichten gibt es laut Kurz auch beim europäischen Finanzrahmen. Im Zusammenhang mit dem Brexit sei es zu simpel zu sagen, dass "die Nettozahler" mehr bezahlen sollen. Deutschland, das auch prozentuell mehr von seinem BIP beiträgt als Österreich (0,4 gegenüber 0,23 Prozent im Vorjahr), hatte sich dazu bereiterklärt. Kurz lehnt das ab.

"Der einfache Weg ist nicht immer der richtige", sagte Kurz. Auf europäischer Ebene müsse eben sorgsamer mit Steuergeld umgegangen werden. Zudem müssten Internetriesen wie Google und Facebook mittels europäischer Gesetzgebung gezwungen werden, dort Steuern zu zahlen, "wo sie ihre Gewinne erwirtschaften".

Mit Merkel, mit der er auch bisher bereits konstruktive Gespräche geführt habe, wolle er auch seine Forderung nach einer "subsisidäreren Union" erörtern, so Kurz. Die EU müsse in großen Fragen wie der Außen- oder Verteidigungspolitik stark sein, aber nicht beispielsweise Kleinunternehmer durch übertriebene Reglementierungen behindern. Da müsse sich die EU in jenen Bereichen zurücknehmen, in denen die einzelnen Mitgliedsstaaten "besser und unbürokratischer" entscheiden könnten. (APA, 17.1.2018)