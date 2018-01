"Ibes"-Quiz: Sind Sie ein Dschungelcamp-Experte?

Zum Start der zwölften Staffel wollen wir Ihr Trash-Know-how testen: Sind Sie ein "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Spezialist?

Das Dschungelcamp erreicht jedes Jahr im Jänner für zwei Wochen ein Millionenpublikum. Nein, damit sind nicht die Kakerlaken gemeint, die die Promis verspeisen oder in denen sie baden müssen. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ist das Reality-TV-Highlight des Jahres und erreicht Spitzenquoten im zweistelligen Bereich. Mit Staffel Zwölf macht RTL das Dutzend voll und man merkt: Dem Sender gehen die Stars aus. Wenn bereits Influencer Zugang zum allerhöchsten Heiligtum des deutschen Trash-Fernsehens haben, steht es schlecht um die Zukunft der Ekelshow.

Aber um den Promi-Faktor der Kandidaten geht es ohnehin kaum: mehr interessiert es den geneigten Zuschauer, wie sich die sozialen Dynamiken entwickeln, wer zum Sündenbock erklärt wird und welches Sternchen die Führerrolle einnimmt. Dazwischen eingestreut graust man sich kurz bei diversen Dschungelprüfungen.

Sind Sie ein Dschungel-Experte? Testen Sie Ihr Wissen rund um "Ibes" und Z-Promis in unserem Quiz:

Wie viele Fragen haben Sie richtig beantwortet? Was war Ihr Lieblingsmoment in der Geschichte des Dschungelcamps? Und auf welchen Kandidaten freuen Sie sich in der neuen Staffel? Zum Dschungelcamp gibt es jeden Tag ein Forum+ zum Mitdiskutieren und Mitekeln. (rec, 19.1.2018)