45 Punkte von Anthony Davis bei Pelicans-Sieg in Boston

Nächster Overtime-Erfolg für New Orleans – Celtics-Siegesserie damit beendet – Trauer um Jo Jo White

Boston – Die New Orleans Pelicans haben am Dienstagabend den nächsten NBA-Overtime-Thriller für sich entschieden. Angeführt von Anthony Davis, der 45 Punkte und 16 Rebounds verbuchte, feierten die "Pels" einen 116:113-Sieg nach Verlängerung beim Eastern-Conference-Spitzenreiter Boston Celtics. Für den Rekordmeister war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen und insgesamt elfte im 45. Saisonspiel.

Bereits am Sonntag hatte das Team aus New Orleans in New York bei den Knicks 123:118 nach Verlängerung gewonnen. Im Madison Square Garden war der 2,08 m große Power Forward Davis auf 48 Punkte und 17 Rebounds gekommen.

Vor dem Spiel hatten die Celtics den Tod ihres ehemaligen Stars Jo Jo White bestätigt. Der 71-Jährige starb am Dienstag an den Folgen eines Gehirntumors. Der 1,91 m große Aufbauspieler White hatte Boston 1974 und 1976 zum NBA-Titel geführt und 1968 in Mexiko mit den USA Olympia-Gold gewonnen. Die Celtics vergeben seine Rückennummer 10 seit 1982 nicht mehr. White hatte seine NBA-Karriere 1981 bei den Kansas City Kings beendet. (APA, 17.1.2018)

Dienstag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA):

Orlando Magic – Minnesota Timberwolves 108:102,

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 113:116 n.V.,

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 105:102,

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 118:111