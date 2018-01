Welche Erfahrungen haben Sie mit AMS-Kursen gemacht?

Qualifizierungsmaßnahmen, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein: Welche sind sinnvoll, welche bringen nichts?

Arbeitssuchende verbringen viel Zeit in Qualifizierungsmaßnahmen – den AMS-Kursen. Im November des vergangenen Jahres waren es knapp 78.000 Arbeitssuchende. Mit dem Betreuer des Arbeitsmarktservice werden diese Kurse vereinbart und zum Teil auch vom AMS finanziert. In den AGB findet sich dazu Folgendes: "Wir überprüfen, ob eine Förderung (Teilnahme an einer Schulung oder eine finanzielle Unterstützung zur Arbeitsaufnahme) arbeitsmarktpolitisch sinnvoll, notwendig und möglich ist. Auf Förderungen des AMS besteht kein Rechtsanspruch." Diese Kurse genießen in den STANDARD-Foren einen eher schlechten Ruf. Vielfach schreiben User, dass die Kurse sinnlos seien, um am Arbeitsmarkt zu reüssieren. So beschreibt Posterin "mein toaster liegt am tierfriedhof" ihren Weg der Arbeitslosigkeit:

"Mit 27 arbeitslos geworden, als Akademikerin, die im Literaturbereich gearbeitet hat, war's dann extrem schwer, was zu finden. Musste durch zahlreiche Sinnloskurse (Trendwerk!!) durch, bezog Mindestsicherung, arbeitete zwischendurch immer wieder geringfügig, zwischendurch angestellt gewesen (1,5 Jahre), danach wieder zum AMS, jede Woche um die 5 Bewerbungen verschickt (ohne Erfolg), bis ich mich letztes Jahr selbstständig gemacht hab."

User "postmoderne post" kritisiert die intransparenten Kriterien, nach denen AMS-Kurse vergeben werden:

Poster "Lüti" hat sich Weiterbildungskurse selbst finanziert, da sie vom AMS abgelehnt wurden:

Userin "Hillidilli" haben die Kurse gutgetan:

Auch User "Dr. Plietsch" hat das AMS gut in Erinnerung, auch weil ihm keine Kurse aufgezwungen wurden:

Durch hunderte Bewerbungen "nach Schema F", wie sie in AMS-Kursen gelehrt werden, musste sich User "Das Auge der Eule, der Staatsvertrag und ich" kämpfen:

