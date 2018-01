Ein Buch, das zum Fürchten einlädt

Von Werwölfen und Hexen

Der Autor des hier besprochenen Buches findet schon zu Beginn deutliche Worte. "Kommen wir gleich zur Sache", schreibt Paul van Loon in der Einleitung, "du hast dieses Buch gekauft, ausgeliehen oder geklaut, weil du Gruseliges magst.. Und davon wird Kindern ab dem neunten Lebensjahr auf den folgenden rund 200 Seiten jede Menge geboten. Wobei das von Axel Scheffler illustrierte Werk nicht umsonst "Das Gruselhandbuch" heißt. Denn es werden nicht nur einfach Geschichten erzählt.

Van Loon gibt vielmehr einen Einblick in die Gruselwelt. So widmet er sich in einem längeren Kapitel dem Thema "Vampire". Er klärt auf, was überhaupt ein Vampir ist, wie man dazu wird und welchen Schutz es vor ihnen gibt. Es gibt Kapitel über Gespenster und Werwölfe. Auch Hexen dürfen nicht fehlen. Wer das lustige, informative und gruselige Buch durchgeackert hat, ist ein kleiner Experte des Grauens. Aber, warnt van Loon: "Grusel dich fröhlich mit, aber vergiss nicht, unter deinem Bett nachzuschauen, bevor du das Licht ausmachst!" (Peter Mayr, 13.1.2018)