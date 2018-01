Kärntner Pensionist setzte Räuber mit Ohrfeige außer Gefecht

Mann hatte 63-Jährigen mit Messer bedroht und Geld gefordert

Klagenfurt – Ein 63 Jahre alter Klagenfurter ist am Dienstag auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche in Klagenfurt beinahe ausgeraubt worden. Ein Mann bedrohte ihn laut Polizei mit einem Messer und forderte in gebrochenem Deutsch: "Geben Geld, geben Zigaretten!" Der Pensionist versetzte dem Täter reflexartig eine Ohrfeige, woraufhin dieser zu Boden stürzte und der 63-Jährige Gelegenheit zu fliehen hatte.

Der Pensionist lief zu seinem Auto und fuhr davon. Er alarmierte die Polizei, die Fahndung der Beamten blieb aber zunächst ohne Erfolg. Der Täter wird als 20 bis 28 Jahre alt und gut 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte relativ dunkle Haut und war mit einer schwarzen Jogginghose, einer blauen Jacke und Turnschuhen bekleidet. (APA, 17.1.2018)