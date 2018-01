Grabner im Österreicher-Duell mit bereits 20. Saisontor

Rangers-Stürmer traf bei klarem Rangers-Heimerfolg gegen Flyers

New York – Die New York Rangers haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) einen klaren 5:1-Heimerfolg gegen die Philadelphia Flyers gefeiert. Michael Grabner gelang im Aufeinandertreffen mit seinem Kärntner Landsmann Michael Raffl sein bereits 20. Saisontor. Der Rangers-Stürmer traf im zweiten Drittel zum 4:1. Die Gastgeber feierten nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

nhl

Mit 20 Treffern in 45 Partien stellte Grabner frühzeitig seine drittbeste Saisonmarke von 2011/12 ein. Mehr Tore waren dem Villacher bisher nur in der Vorsaison mit 27 und 2010/11 mit 34 gelungen. Raffl ging indes im Madison Square Garden nach seinem Torerfolg am Samstag gegen New Jersey Devils leer aus. (APA, 17.1.2018)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Dienstag:

New York Rangers (1 Tor Grabner) – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 5:1,

New York Islanders – New Jersey Devils 1:4.,

Nashville Predators – Vegas Golden Knights 1:0,

Arizona Coyotes – San Jose Sharks 2:3 n.P.,

Detroit Red Wings – Dallas Stars 2:4,

Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 1:2 n.V.