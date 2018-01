Richard Lugner geht mit Melanie Griffith zum Wiener Opernball

60-jährige Schauspielerin begleitet den Baumeister am 8. Februar

Baumeister und Ex-Bundespräsidentschaftskandidat Richard Lugner präsentierte in der Lugnercity seinen diesjährigen Gast beim Wiener Opernball am 8. Februar: Mit einem Ratespiel leitete er auf die Namensverkündung über: Melanie Griffith wird den "Mörtel" begleiten. Sie war für ihre Rolle in "Die Waffen der Frauen" für einen Oscar nominiert.

"Sie war wie so viele Schauspielerinnen mehrfach verheiratet", begann Lugner seine Präsentation und fügte hinzu: "Mit 20 Jahren musste sie in einem Film nackt auftreten." Außerdem würde sie dieselbe Verjüngungskur in Leipzig wie er besuchen. 2013 war Griffith bereits zu Gast in Wien: damals auf dem Life Ball.

Jane Fonda zu alt

Zu den Spekulationen im Vorfeld, dass Jane Fonda die Frau an seiner Seite sein soll, erwiderte Lugner: "Ich kann einer 80-Jährigen den Opernball nicht zumuten." Er habe nichts gegen 80-jährige Frauen, doch habe er bereits bei Opernballgast Roger Moore gesehen, dass ihm der Trubel zu viel war. "Mir macht das zum Glück noch Spaß", sagt der Baumeister: "Ob ich es nächstes Jahr noch machen werde? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es." (red, 17.1.2018)