Schnee von gestern und heute: Die Skiwelt in Zahlen

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 200 Skilehrer in 50 Skischulen tätig. Heute sind es mehr als 18.000 Skilehrer in 660 Schulen.

Der mittlere Durchmesser von Schneeflocken beträgt ungefähr fünf Millimeter. Am 28. Jänner 1887 wurde in Montana die größte je gemessene Schneeflocke verzeichnet. Sie hatte eine Durchmesser von 38 Zentimetern.

Die Germknödelpreise schwankten im Jahr 2016 in österreichischen Skigebieten zwischen 14 Euro (inklusive heißer Schokolade) in Lech und 5,20 Euro in Obertauern.

Die niedrigste Temperatur, die je in Österreich gemessen wurde, betrug −52,6 Grad Celsius. Registriert wurde sie am 19. Februar 1932 im Grünloch, einer Doline am Dürrenstein-Plateau der Ybbstaler Alpen in Niederösterreich.