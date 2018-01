TV- und Radiotipps für Mittwoch, 17. Jänner

Kurz bei Maischberger, Geliebte Schwester, Betty Blue, Bauer sucht Frau, Gottes Gastarbeiter, Weltjournal, Terra Mater

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: 1300 Euro für "totalen Pfusch" Ein Steirer brachte sein Auto zur Rostsanierung in die Werkstätte. Fünf bis sechs Tage sollte das dauern und maximal 700 Euro kosten. Erst vier Wochen später war der Wagen fertig, die Rechnung betrug 1300 Euro. Der Konsument ist auch mit der Qualität der Arbeit unzufrieden – zu Recht, wie ein Sachverständiger bestätigt. Der Mechaniker weigert sich, Geld zurückzugeben. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Gottes Gastarbeiter – Ausländische Pfarrer in Bayern Die katholische Kirche hat ein Nachwuchsproblem. Deshalb holt sie sich Geistliche aus dem Ausland. Erwartet wird von ihnen, dass sie ihr Amt genau so ausüben wie ihre deutschen Kollegen. Doch kann das so einfach gelingen? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Inselwelten (2/3) Inseln gibt es viele in der zentralen Ostsee. Die Ålands und das Schärenmeer bilden eine Brücke zwischen Finnland und Schweden. Jährlich hebt sich das Land um circa einen Zentimeter und lässt neue Inseln aus dem Wasser steigen – Heimat der Kegel- und Ringelrobben. 21.15, Servus TV

20.15 KUPPELEI

Bauer sucht Frau Die letzte Folge dieser Staffel steht an. Arabella Kiesbauer schaut gemeinsam mit den Bauern und Kandidatinnen zurück. Liebesgeständnisse und hitzige Gespräche bestimmen das Finale. Während sich die einen ihre Liebe mit Ringen oder einem Lied gestehen, wird es für andere beim Abschlussgespräch recht heftig. Bis 22.20, ATV

22.15 LIEBESWIRREN

Betty Blue (37,2 °C le matin, F 1985, Jean-Jacques Beineix) Der erfolglose Schriftsteller Zorg (Jean-Hugues Anglade) und die junge, psychisch labile Betty (Béatrice Dalle) führen eine leidenschaftliche, aber schwierige Beziehung. Dann wird Betty schwanger, sie freut sich. Doch es kommt zu Komplikationen, und sie verliert das Kind. Zu viel für die eh schon angeschlagene Beziehung. Verfilmung des Romans Betty Blue von Philippe Djian. Bis 00.10, Servus TV

22.20 DISKUSSION

Pro und Contra Zu Gast bei Corinna Milborn sind die Klubobleute der Parteien: August Wöginger (ÖVP), Johann Gudenus (FPÖ), Andreas Schieder (SPÖ), Irmgard Griss (stellvertretende Klubobfrau der Neos) und Peter Kolba von der Liste Pilz. Die Themen: Welche Maßnahmen stehen als Nächstes bei Asyl, Soziales und Wirtschaft an? Und wie wird sich die Opposition gegen Türkis-Blau zur Wehr setzen? Bis 23.20, Puls 4

22.25 AMOUR FOU

Geliebte Schwester (Demonios tus ojos, S/COL 2017, Pedro Aquilera) Filmemacher Oliver stößt im Netz auf einen Porno-Clip mit seiner Halbschwester Aurora. Aus Los Angeles zu Besuch in seiner spanischen Heimat, sucht er Auroras Nähe. Er installiert heimlich eine Kamera in ihrem Zimmer. Mit Julio Perrilan und Ivana Baquero. Bis 00.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Deutschland – Elektroautos gegen Arbeitsplätze Städte ersticken in Abgasen, das Elektroauto soll die Rettung bringen, doch die Folgen sind nicht abzuschätzen. In Deutschland hängen Millionen Arbeitsplätze an der Autoindustrie, mit der Elektromobilität stehen viele qualifizierte Jobs auf dem Spiel. Die Sendung begleitet Beschäftigte der Automobilindustrie bei ihrem Kampf um Jobs. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Menschen bei Maischberger: Kanzler Kurz – Wunderknabe oder politischer Scharfmacher? Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt sich den Fragen von Sandra Maischberger. Zu Gast ist auch der deutsche Grünen-Chef Cem Özdemir, er gilt als scharfer Kritiker der österreichischen Flüchtlingspolitik. Bis 0.00, ARD

23.00 REPORTAGE

Weltjournal +: Welt ohne Arbeit – Die große Veränderung In zwanzig Jahren sollen fast 50 Prozent der amerikanischen Arbeiter keinen Job mehr haben, besonders gefährdet ist der Niedriglohnsektor. Die Sendung beschäftigt sich mit der Welt der Robotik, zu Wort kommen Visionäre, Befürworter und Gegner. Bis 23.45, ORF 2