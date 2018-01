EM-Aus für Österreich nach einer norwegischen Tracht Prügel

Knallhart: Österreichs Handballer nach einer 28:39-Niederlage gegen Norwegen bereits in der Vorrunde ausgeschieden

Porec – Manchmal ist Zweckoptimismus nichts Schlechtes. Der geht in etwa so: Bald soll der Gürtel der Jeanshose aber wirklich endlich enger zugehen. Bald wird Österreich beim Kneipensport Rauchen nicht mehr Weltmeister sein. Und ab sofort wird die amerikanische Gedankenkontrollindustrie nicht mehr unterstützt, das heißt keine Tschin-Bumm-Filme mehr im Kino schauen. Im Fall der österreichischen Handballer heißt Zweckoptimismus einfach, gegen einen Weltklasse-Gegner wie Norwegen "mutig zu spielen" und "das alles funktionieren muss". Eine Illusion. Mit einer 28:39 (14:18)-Niederlage gegen die Skandinavier im letzten Gruppenspiel ist Österreich nach der Vorrunde der EM in Kroatien ausgeschieden.

Das Spiel der letzten Hoffnung begann vor 2000 Zuschauern in Porec ähnlich wie gegen Weißrussland. Tore durch Ziura und Bozovic sollten die einzige Führung für das ÖHB-Team in der gesamten Partie markieren (2:1). Bei den Norwegern waren sogar die Zehennägel unter Muskelspannung. In der Verteidigung eine Stahlwand, im Angriff jeder Wurf ein Treffer. Unglaublich. In der 16. Minute lag Österreich erstmals mit sechs Toren hinten (5:11).

Rucki-Zucki



Selbst wenn sich der anfangs passiv wirkende Nikola Bylik über eine Tracht Prügel am Kreis hinwegsetze und traf, setzte es im Gegenzug in der ersten norwegischen Welle schnelle Konter-Tore, bei Norwegens Supertalent Sander Sagosen ging das rucki-zucki in weniger als fünf Sekunden (9:16). So schnell kann man keinen Bissen Cheeseburger weichkauen.

Die stärkste Phase hatte Österreich kurz vor der Pause, mit einem 4:0-Lauf wurde der Rückstand auf 14:17 verkürzt, der Anschluss gelang aber nicht. Halbzeitstand: 14:18.

Eskalation

In der zweiten Halbzeit spielte Österreich mit einem überlegenen Gegner phasenweise gut mit, nach einem 4:0-Lauf der Norweger fiel aber die Vorentscheidung (22:14). In der 40. Minute eskalierte die Partie. Zuerst sah Bozovic für ein Allerweltsfoul im Handball eine überzogene rote Karte, nur zehn Sekunden später wurde Vitas Ziura gar die blaue Karte gezeigt. Die Höchststrafe im Handball, für ein grobes unsportliches Vergehen. Ziura soll Sagosen beim Sprungwurf eine feste Watschen gegeben haben, wurde dafür disqualifiziert und erwartet eine Anzeige.

Action, aufgeheizte Stimmung! Vor allem Bylik stemmte sich mit einigen schönen Individualszenen gegen die Niederlage, Norwegen blieb aber cool und verwaltete seinen Vorsprung bis zum Schluss. Spielerisch ist Österreich von der Spitze im Handball nicht so weit weg, wie dieses Ergebnis vermuten lässt. Es fehlt einfach an Kraft und Athletik. (Florian Vetter, 16.1.2017)

Ergebnis, Drittes und letztes Gruppenspiel, EM in Kroatien, Gruppe B:

Österreich – Norwegen 28:39 (14:18). Porec, 2.000.

Werfer Österreich: Bilyk 9, Bozovic 4, A. Hermann, Zeiner je 3, Ziura, Jelinek, Wagner je 2, Ranftl, Weber, Kandolf je 1 – Bester Werfer Norwegen: Björnsen 9