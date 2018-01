Nestle verkauft US-Süßwarengeschäft an Ferrero

Kaufpreis 2,8 Milliarden Franken

Vevey/Alba – Nestle verkauft sein US-Süßwarengeschäft für 2,8 Milliarden Franken (2,37 Milliarden Euro) an den italienischen Konkurrenten Ferrero. Das teilte der Nahrungsmittelmulti am Dienstagabend mit. Der Geschäftsbereich hatte 2016 einen Umsatz von 900 Millionen Franken erzielt.

Der Deal solle gegen Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden, so der weltgrößte Lebensmittelkonzern. Am internationalen Süßwarengeschäft will Nestle aus Vevey am Genfersee dagegen festhalten und dieses ausbauen, insbesondere die Schokoriegel-Marke KitKat.

Das Süßwarengeschäft in den USA steht für rund drei Prozent des Nestle-Umsatzes in den Vereinigten Staaten. (APA, 16.1.2018)