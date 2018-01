Pro und Kontra: Reform des Strafrechts

Pro: Die Regierung argumentiert mit dem "gesunden Volksempfinden". Die Relation der Strafen zwischen Vermögens- und Gewaltdelikten werde "in unserer Gesellschaft als nicht mehr zeitgemäß empfunden und kritisiert", wird im Regierungsprogramm argumentiert. Straftatbestände wie -drohungen "müssen dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen". Zwar wurde das Strafrecht bereits 2016 novelliert, diese Veränderungen "waren aber nicht weitgehend genug", sagte der heutige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereits im Wahlkampf. ÖVP und FPÖ waren auch in den Regierungsverhandlungen in diesem Punkt schnell handelseins. Trotzdem heißt es aus dem Büro von Justizminister Josef Moser (ÖVP), es sei noch zu früh, um detaillierte Pläne bekanntzugeben. Geplant seien für dieses Jahr jedenfalls Projekte zu einer Verschärfung der Strafdrohung bei Rückfalltätern und betreffend der "Möglichkeit der außerordentlichen Strafverschärfung bei Gewaltdelikten (Delikte gegen Leib, Leben, sexuelle Integrität und Selbstbestimmung)".