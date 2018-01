BMW übernimmt US-Park-App Parkmobile komplett

Handy-App mit über 22 Millionen Kunden in Europa und Nordamerika

Der Autobauer BMW hat die US-Parkplatzreservierungs-App Parkmobile komplett übernommen. Der Service sei der größte seiner Art in Nordamerika und BMW werde damit zum führenden Anbieter mobiler Parkdienstleistungen, teilte der Münchener Dax-Konzern am Dienstag parallel zur wichtigsten nordamerikanischen Automesse in Detroit mit.

Einfachere Parkplatzssuche

BMW wolle seinen Kunden die mühsame Parkplatzsuche erleichtern, sagte Vorstandsmitglied Peter Schwarzenbauer. Der Konzern hält bereits seit 2014 Anteile an dem Unternehmen aus Atlanta, das die Reservierung und Bezahlung von Auto-Parkplätzen über eine Handy-App anbietet. Zudem hatte BMW bereits den europäischen Parkmobile-Zweig übernommen, zu dem der Anbieter ParkNow gehört.

In Europa und Nordamerika erreicht Parkmobile den Angaben zufolge 22 Millionen Kunden und ist in 1.000 Städten mit seinem Angebot vertreten. Details zum Kaufpreis wollten die Unternehmen nicht nennen. "Durch das frische Kapital sowie das Netzwerk der BMW Group mit ihren Partnern und Kunden sind wir hervorragend für unser weiteres Wachstum und die Expansion auch über Nordamerika hinaus aufgestellt", sagte Parkmobile-Chef Jon Ziglar. (APA/dpa, 16.1.2018)