Absetzung von polnischem EU-Parlamentsvize gefordert

Hatte Europaabgeordnete als Nazi-Kollaborateurin beschimpft

Straßburg – Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberale und Grüne haben die Absetzung des derzeitigen EU-Parlamentsvizepräsidenten, des polnischen Europaabgeordneten Ryszard Czarnecki, von der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) verlangt. Czarnecki hatte die polnische Christdemokratin Roza Thun als "Szmalkownik" bezeichnet.

So wurden während der deutschen Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg Nazi-Kollaborateure genannt, die für Geld versteckte Juden ausfindig machten. "Diese Bemerkungen überschreiten die Grenzen verantwortungsvollen politischen Diskurses, sowohl auf persönlicher als auch auf institutioneller Ebene", erklärten die Fraktionschefs Manfred Weber (EVP), Gianni Pittella (Sozialdemokraten), Guy Verhofstadt (Liberale) und Philippe Lamberts (Grüne) in einem Schreiben an EU-Parlamentschef Antonio Tajani. Es sei "undenkbar", dass Czarnecki mit derartigen Statements weiter das EU-Parlament vertrete. 8APA, 16.1.2018)