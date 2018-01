Lena Hoscheks Herbstkollektion: Im Tropenhaus

Die aus Graz stammende Designer ließ sich für ihre Kollektion "Wintergarden" von Blumen- und Schmetterlingsdarstellungen in antiken Büchern inspirieren

Inmitten üppiger Botanik – dem Großen Tropenhaus des Botanischen Gartens Berlin – präsentierte die österreichische Modeschöpferin Lena Hoschek am Dienstag Nachmittag ihre neue Kollektion. "Wintergarden" nennt Hoschek die Entwürfe für die kommende Herbst-/Wintersaison 2018/19.

foto: apa/dpa/pedersen Lena Hoschek trifft letzte Vorbereitungen für die Besucherinnen und Besucher.

Die mondän gestylten Models trugen tief im Nacken sitzende Messy Buns, das Make-up schillerte in Schmetterlingsfarben. Sie präsentierten zu Pianomusik elegante Zweiteiler, anschmiegsame Cocktailkleider, Hosenanzüge und weit schwingende Röcke in feinem Tweed, mit opulenten Stickereien, aus Seidensamt, Damast und Brokat. Eine wichtige Rolle spielten wandelbare 18 Hour Dresses, die sich mit wenig Aufwand von bürotauglich zu ausgehfein ummodeln lassen.

Sie müsse "ehrfürchtig eingestehen, dass die Natur immer der beste Designer sein wird", sagte Hoschek im Vorfeld der Präsentation. Auf Reisen liebe sie es, botanische Gärten zu besuchen. Die floralen Prints für ihre neue Mode hat sie mit Hilfe antiker Pflanzen-Bücher ausgearbeitet. Auch Käfer und Raupen, Schmetterlinge und Nachtschwärmer dienten als Vorlage. Die Inspiration hierfür stammt aus Schmetterlingsbüchern aus dem Jahre 1880.

Neben der Ästhetik voll erblühter Pflanzen ließ die Modemacherin auch deren Vergänglichkeit in ihre Entwürfe einfließen. Sie habe sich intensiv mit der Vanitas-Symbolik beschäftigt und auch Schönheit in Verwelktem entdeckt. Diesen Aspekt hat Hoschek mit Nuancen in Erdtönen nachempfunden. Ebenso in die Auswahl der Farben und Materialien eingeflossen sind die Schattierungen und Texturen der schillernden Flügel des Totenkopfschwärmers – in Form von feinem Samt und gebürsteter Baumwolle.

Erkennbar war der Einfluss von Japonismus und Orientalismus, beides Strömungen, die zur Glanzzeit der Gewächshausarchitektur des 19. Jahrhunderts tonangebend waren: Hoschek entwarf in diesem Sinne die "Orient Pants", ein "Geisha-Kleid" und den "Lotus-Gürtel". Die Braut schickte Thomas Kirchgrabner, Leiter des Couture Ateliers der Marke, in einem über und über mit Blüten bestickten Hochzeitskleid über den Laufsteg. (APA, red, 16.1.2018)





