Buwog-Verhandlung für diese Woche abgesagt

Wegen eines "Notfalls in der Familie eines Angeklagten" wird erst nächste Woche weiterverhandelt

Wien – Die Verhandlungen in der Causa Buwog am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wurden abgesagt, der Prozess geht daher erst nächste Woche weiter. Das gab eine Sprecherin der Straflandesgerichts Wien am Dienstag bekannt.

Begründet wird die Absage mit einem "familiären Notfall in der Familie eines Angeklagten". Näheres wird nicht bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach ist ein Elternteil eines der Buwog-Angeklagten sehr schwer erkrankt. Die nächsten Verhandlungstermine sind somit der 23. und 24. Jänner. (gra, 16.1.2018)