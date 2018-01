Mit Neurorobotern gegen Schlaganfallfolgen

An der Universität Tübingen wird an Nano-Robotern und Gehrinr-Maschine-Schnittstellen gearbeitet – sie sollen eine Option für die Behandlung von Schlaganfallfolgen werden

Nach einem Schlaganfall können Patienten Arm und die Hand nicht mehr wie vorher einsetzen. Der Bedarf an effektiven Therapien für Menschen, die anhaltend an diesen Ausfällen leiden, ist groß. Tübinger Wissenschaftler haben eine neue Technologie entwickelt, die ungenutzte Nervenbahnen vom Gehirn zur Hand aktiviert.

Diese Forschungsergebnisse können besonders für Schlaganfallpatienten mit schwerwiegenden Lähmungen von Bedeutung sein. Jetzt hat das wissenschaftliche Team um den Tübinger Neurochirurgen Professor Alireza Gharabaghi dazu im Journal of Neuroscience publiziert.

Der Bedarf an effektive Therapien ist groß. In Österreich erleiden 25.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall. Wenn die Patienten schnell auf einer Stroke-Unit inm Spital behandelt werden, können die Blutgerinnsel mit einer Lyse-Behandlung oft aufgelöst und die langfristigen Beeinträchtigungen reduziert werden.

Von außen ansteuern

Viele Patienten müssen trotzdem mit den Folgen eines Schlaganfalls leben lernen. Zwei neue Ansätze sind dabei besonders vielversprechend und für Patienten attraktiv, weil sie ganz ohne operativen Eingriff durchgeführt werden können: Zum einen sind das Neuroroboter für die Rehabilitation, sogenannten Gehirn-Maschine-Schnittstellen (englisch: Brain-Machine Interface, BMI), die durch Hirnsignale gesteuert auch eine gelähmte Hand öffnen und schließen können, wenn sich der Teilnehmer die entsprechende Bewegung vorstellt.

Zum anderen kann die transkranielle magnetische Stimulation (TMS) zur nichtinvasiven Aktivierung genau der Hirnregionen, die für diese Bewegungen zuständig sind, eingesetzt werden. Tübinger Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass jeder der beiden Ansätze, getrennt voneinander eingesetzt, die Effektivität von Nervenbahnen zur Hand verbessern kann).

Hand wieder bewegen können

Das Team um den Arzt und Neurowissenschaftler Alireza Gharabaghi konnte jetzt erstmals nachweisen, dass die Kombination dieser beiden Methoden auch bisher ungenutzte Nervenbahnen aktiviert. Dies gilt jedoch nur, wenn BMI und TMS gleichzeitig angewendet werden und die Studienteilnehmer sich währenddessen die entsprechende Handbewegung auch vorstellen.

Diese jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience veröffentlichten Befunde sind insbesondere für Patienten, deren Handfunktion vollständig ausgefallen ist, von Bedeutung. Erste Anwendungen bei diesen schwer betroffenen Patienten bestätigen die Ergebnisse. Nun soll die Wirksamkeit dieser neuen Therapieform in einer größeren Studie des Universitätsklinikums Tübingen untersucht werden. (red, 16.1.2018)

Zum Weiterlesen:

Rehacare-Messe: Rollstuhl mit den Augen steuern

Miniaturroboter erhöht Genauigkeit in der Neurochirurgie

Neuroprothese gibt Gelähmten neue Hoffnung