Lob für Bauer: "Moritz war hervorragend"

Der Rechtsverteidiger zeigte sich beim Premier-League-Einstand für Stoke gegen Manchester United engagiert

Manchester – Für Moritz Bauer hat das Debüt in der Premier League mit einem 0:3 bei Manchester United geendet. Der ÖFB-Teamspieler in Diensten von Stoke City erhielt nach dem Spiel im Old Trafford am Montagabend aber Lob. "Moritz war hervorragend, wir haben gesehen, was für ein Gewinn er für den Klub sein kann", sagte Interimstrainer Eddie Niedzwiecki.

Sechs Tage nach seinem Wechsel von Russland nach England überzeugte der 25-jährige Rechtsverteidiger vor allem läuferisch. 75 Sprints schrieb Bauer laut Statistik an – mehr als jeder andere Stoke-Spieler. Dabei hatte der vierfache Internationale seit dem Ende der russischen Meisterschaft Anfang Dezember kein Pflichtspiel mehr bestritten. "Ich war deshalb ein wenig vorsichtig, aber er war sensationell. Eine echte Entdeckung", meinte Niedzwiecki.

Stoke hatte Bauer um den "Schnäppchenpreis" von fünf Millionen Pfund (5,6 Millionen Euro) von Rubin Kasan verpflichtet. Er soll mithelfen, die Abwehrschwächen zu beheben. 50 Gegentore hat der 18. in dieser Saison bereits kassiert. Es ist die Bilanz eines Absteigers. Am Samstag geht es zu Hause gegen Huddersfield, an der Seitenlinie wird erstmals Paul Lambert stehen. Der schottische Trainer unterschrieb am Montag einen Vertrag für zweieinhalb Jahre. (APA, 16.1.2018)