Auto krachte in Warteraum des Landesklinikums Horn

Eine 84-Jährige saß am Steuer – Unfallursache dürfte die Fehlbedienung der Automatik sein

Horn – In Horn ist am Dienstagvormittag ein Auto in den Warteraum der Unfallambulanz des Landesklinikums gekracht. Der Verkehrsunfall hat nach Polizeiangaben acht Leichtverletzte gefordert. Als Ursache gilt eine Fehlbedienung der Automatik, sagte Sprecher Heinz Holub zur APA. "Das wird geprüft", fügte er hinzu.

foto: apa/peter schmutz Der Mietwagen im Landesklinikum.

Am Steuer des "Fahrzeugs eines Mietwagengewerbes", so Holub, saß eine 84-Jährige. In dem Mercedes befanden sich noch zwei weitere Personen.

foto: apa/peter schmutz Laut Polizeiangaben gab es nur leicht Verletzte.

Im Warteraum der Unfallambulanz in Horn hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls nach Krankenhausangaben "sehr viele Patienten" aufgehalten, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit. Er sprach von "Glück, dass nicht mehr passiert ist". (APA, 16.1.2018)