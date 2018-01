Williams vergibt Cockpit an Sirotkin – Kubica Testfahrer

Der 22-jährige Russe wird Nachfolger von Felipe Massa

Grove – Williams hat das letzte freie Formel-1-Cockpit an den Russen Sergej Sirotkin vergeben. Der 22-Jährige wird damit Nachfolger des zurückgetretenen Brasilianers Felipe Massa und in der kommenden Saison an der Seite des erst 19-jährigen Kanadiers Lance Stroll fahren. Der Pole Robert Kubica (33) wurde als Ersatz- und Entwicklungsfahrer bei dem britischen Team bestätigt.

Sirotkin war zuletzt Renault-Testfahrer und bringt angeblich rund 15 Millionen Euro jährlich an Sponsorengeldern mit. Der erste Grand Prix der neuen Saison findet am 25. März in Melbourne statt. (APA, 16.1.2018)